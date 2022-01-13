Туристическая ярмарка Tourest переносится на следующий год

Организатор ярмарки Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) решил перенести мероприятие, поскольку при нынешних ограничениях из-за COVID-19 нет уверенности, что ярмарка пройдет таким образом, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от участия и удовлетворение как экспонентам, так и посетителям.

"ETFL очень хочет провести ярмарку, но мы поставили себе целью провести ее так, чтобы все стороны остались довольны результатом. В сложившейся ситуации и условиях ограничений мы не сможем достичь этого удовлетворения, так как распространение коронавируса сильнее нас", - сказала генеральный секретарь ETFL Мерике Халлик.