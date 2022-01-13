Именно так характеризуют первую за два с половиной года встречу представителей стран-членов НАТО и российской делегации за столом переговоров. На самом деле встреч назначено три. Первая прошла в понедельник в Женеве, вторая вчера в Брюсселе, третья назначена на следующую неделю и состоится в рамках ОБСЕ.

Листая российскую и зарубежную прессу, в глаза бросается общий тон: СМИ предлагают краткий экскурс в происходящее, но воздерживаются от выводов. Это понятно, поскольку никаких выводов сегодня никто сделать не может. Озвученные вопросы не решены, они лишь обозначены. Хотя все стороны сходятся и в том, что сама по себе встреча — это уже положительный момент, поскольку говорить всегда лучше, чем греметь оружием, бесконечно проводить плановые и внезапные учения у границ друг и друга и обмениваться колкостям через пресс-секретарей.