Наши фигуристки Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина прошли в произвольную программу

Им пришлось соревноваться с сильными соперницами – например, пятикратной чемпионкой Германии, победительницей Кубка Варшавы и участницей Олимпийских игр Николь Шотт или белорусской спортсменкой Викторией Сафоновой – двукратной чемпионкой Белоруссии, бронзовым призером турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021, которая представила чистую и уверенную программу, заработав 63,07 балла – это второе место на данный момент.

Как только Эва-Лотта вышла на лед, трибуны взорвались аплодисментами, застучали барабаны. Все время выступления Эвы-Лотты аплодисменты не смолкали, публика подбадривала фигуристку, как могла. Спортсменка выступила неплохо, но с недочетами, хотя ни одного падения не было. Отличная постановка, общая оценка - 59,16 балла. В данный момент Эва-Лотта занимает девятую строчку в турнирной таблице, попала в произвольную программу.

Выступление Нины Петрыкиной проходило в такой же атмосфере – публика очень тепло приняла наших девочек. Для Нины это дебют на чемпионате Европы. Она идеально исполнила двойной аксель, немножко ошиблась на каскаде. Прокат не обошелся без недочетов -сказалось волнение. 58,30 баллов и 11-е место. Спортсменка прошла в произвольную программу.

Лидерство на данный момент распределено таким образом: на первом месте Анастасия Губанова (Грузия) , на втором месте Виктория Сафонова и на третьем Алексия Паганини.