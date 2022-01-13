ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скандальный памятник певцу Яаку Йоала демонтировали и вывезли из сквера
По решению городской управы Вильянди сегодня днем рабочие начали демонтаж памятника певцу Яаку Йоала на улице Пости, пишет Sakala.
По решению городской управы Вильянди сегодня днем рабочие начали демонтаж памятника певцу Яаку Йоала на улице Пости, пишет Sakala.
Кран прибыл около часа дня. Помимо рабочих, на месте было около десятка журналистов и зевак. Еще до двух часов с тумбы убрали лицо, руки и информационные щиты. Осталась конструкция, которую подняли в кузов автомобиля.
Разобранный на части памятник был доставлен на склад Viljandi Linnahooldus, где будет дожидаться своей участи.
Памятник Яаку Йоала, созданный скульптором Мати Кармином, был открыт в Вильянди в последний день 2020 года, а через месяц его упрятали в ящик, потому что вдова Йоала и владелица его товарного знака Майре Йоала потребовала, чтобы памятник убрали или изменили так, чтобы на нем не было никакого упоминания о Яаке Йоала.
Переговоры с Майре Йоала не дали результатов, а мэр Мадис Тимпсон занял позицию, что судиться с вдовой певца город не станет.
Представитель общества Meie Viljandi Харри Юхани Аалтонен сказал сегодня, наблюдая за переездом, что ему грустно и что это означает смерть эстонского свободного искусства. «И этим занимается мой родной город Вильянди, который называет себя культурной столицей», — сказал он.
На вопрос, где была допущена самая большая ошибка, Аалтонен ответил, что ошибкой было объявление конкурса идей, а также тот факт, что участникам конкурса не выплачивались гонорары.
Аалтонен отметил, что в итоге на создание памятника оставалось всего 80 дней, и этого было недостаточно. «Весь этот процесс от идеи до сегодняшнего дня является образцом того, как на людей может влиять ложная информация, — добавил он. - Социальные сети распространяли ложь и влияли на мнение людей».