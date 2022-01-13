ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скандальный памятник певцу Яаку Йоала демонтировали и вывезли из сквера

Кран прибыл около часа дня. Помимо рабочих, на месте было около десятка журналистов и зевак. Еще до двух часов с тумбы убрали лицо, руки и информационные щиты. Осталась конструкция, которую подняли в кузов автомобиля.

Разобранный на части памятник был доставлен на склад Viljandi Linnahooldus, где будет дожидаться своей участи.

Памятник Яаку Йоала, созданный скульптором Мати Кармином, был открыт в Вильянди в последний день 2020 года, а через месяц его упрятали в ящик, потому что вдова Йоала и владелица его товарного знака Майре Йоала потребовала, чтобы памятник убрали или изменили так, чтобы на нем не было никакого упоминания о Яаке Йоала.

Переговоры с Майре Йоала не дали результатов, а мэр Мадис Тимпсон занял позицию, что судиться с вдовой певца город не станет.

Представитель общества Meie Viljandi Харри Юхани Аалтонен сказал сегодня, наблюдая за переездом, что ему грустно и что это означает смерть эстонского свободного искусства. «И этим занимается мой родной город Вильянди, который называет себя культурной столицей», — сказал он.

На вопрос, где была допущена самая большая ошибка, Аалтонен ответил, что ошибкой было объявление конкурса идей, а также тот факт, что участникам конкурса не выплачивались гонорары.