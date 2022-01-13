На минувшей неделе зарегистрировали первые случаи смерти от гриппа

33 процента всех лабораторно подтвержденных случаев ОРВИ составили вирусы гриппа, неделей раньше они составляли 36 процентов. На минувшей неделе лабораторно подтвердился 71 случай вируса гриппа A.

За первую неделю года к врачам из-за ОРВИ обратились 4435 человек, 26 процентов которых составили дети. По сравнению с предыдущей неделей общее число обратившихся к врачам сократилось на три процента. Больше всего обращений к врачам было в Нарве, Тартумаа, Ида-Вирумаа и Ляэнемаа.

Другие частые возбудители ОРВИ — респираторно-синцитиальный вирус (РСВ, 49 процентов) и риновирус (9 процентов). Заболеваемость гриппоподобными заболеваниями среди школьников в возрасте 5-14 лет выросла до 68 процентов, а среди людей трудоспособного возраста до 30 лет, среди пожилых она выросла вдвое.

На данный момент интенсивность заболеваемости по всей Эстонии можно пока оценить как низкую, а распространенность гриппа как локальную в Таллинне, Ида-Вирумаа, Нарве и Ярвамаа интенсивность заболеваемости средняя, а распространенность вируса ограниченная. В других уездах регистрируют отдельные случаи гриппа.

Несмотря на то, что вирус пока распространен ограниченно, число госпитализированных растет. С начала сезона госпитализация потребовалась 39 пациентам с вирусом гриппа, преимущественно детям в возрасте 0-4 года и пожилым в возрасте от 65 лет.

По данным больниц, зарегистрированы первые обусловленные гриппом случаи смерти. Скончались три человека, все трое старше 70 лет, с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован от гриппа.

Зарегистрировано несколько связанных с вирусом гриппа вспышек в Таллинне, Ида-Вирумаа и Нарве.

Всего с начала сезона вирус гриппа лабораторно подтвержден 356 раз, во всех случаях это был вирус гриппа А, подтип A(H3).

По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулирует подтип (H3) вируса гриппа А. Ход связанного с ним заболевания считается тяжелом, особенно среди пожилых из-за высокого риска осложнений и смертности.