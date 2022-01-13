В «Президент-отеле» в Москве упал лифт, погибли двое

"Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. По предварительным данным, они погибли", - сказал источник.

По его информации, на седьмом этаже отеля проводился ремонт.

"Рабочие спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. Кабину сейчас вскрывают", - сказал собеседник агентства.