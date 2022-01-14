Фото ⟩ Это здание из бутового камня в центре Таллинна можно перестроить в многоквартирный дом

Этот земельный участок площадью 3076 м2 с двумя постройками расположен на тихой улице Кесклинна. Строения на участке - бывшее здание больницы, построенное из известняка и кирпича, и надворная постройка из известняка, в которой в свое время располагался архив.

ФОТО: KV.EE

В основном здании два этажа, а также чердак и подвал. Закрытая нетто-площадь здания составляет 691,8 м2. Некоторое время назад здание подверглось ремонту, включая кровлю. Также установлены мансардные окна и обновлены технические системы.

ФОТО: KV.EE

В главное здание ведут два входа, имеется и запасной выход. На каждом этаже четыре двери, выходящие на лестничную клетку, и помещения с межкомнатными перегородками, которые можно превратить в квартиры. На первом этаже девять комнат, кроме подсобных помещений, тамбуров и туалетов. На втором этаже, кроме прихожих и туалетов, пять комнат.

ФОТО: KV.EE

На чердаке пять комнат, и также прихожая и туалет. В подвале есть гардеробная, кладовые, комната отдыха, санузел и коридор. Здание не является объектом охраны памятников старины! По генеральному плану города это - экологически ценный жилой район, где проекты строящихся новых зданий должны соответствовать существующей структуре застройки.

ФОТО: KV.EE