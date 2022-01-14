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«Французский вестник»: ода Уэса Андерсона журналистике

Дзеффирелли (Тимоти Шаламе) и Джульетта (Лина Кудри). ФОТО: Кадр из фильма

На экраны вышел «Французский вестник» — новая картина не нуждающегося в представлении американского режиссера Уэса Андерсона, который по праву считается одним из главных эстетов мирового кино. Целая плеяда кинозвезд, СМИ как сюжетообразующий элемент, цветовая гамма, периодически сменяющая черно-белую палитру, новые визуальные изыски и прекрасная музыка — Андерсон подарил зрителям праздник сугубо внешней красоты, который почти не трогает сердце.

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Пожалуй, самая яркая и задевающая за живое история — меланхоличная притча об искусстве: буйный художник украшает фресками застенки тюрьмы, рисует обнаженную охранницу и с помощью бывшего сокамерника становится, находясь в неволе, феноменом современного искусства. Ирония и печаль здесь причудливо переплетаются, и в этом — весь Уэс Андерсон.

После того как незадачливый творец исчезает с экранов, фильм погружается в своеобразную какофонию и остается ей верен до финальных титров. Написание манифеста, юные революционеры на баррикадах, любовные переживания, взрывы, грохот, скользящие по экрану рисунки; затем сразу же новая история в виде комикса-анимации, перерастающая в стилизацию под экшн годов 50-х, — все это сливается в пестрый вихрь и оставляет впечатление лихорадочного сна.

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