«Французский вестник»: ода Уэса Андерсона журналистике

Пожалуй, самая яркая и задевающая за живое история — меланхоличная притча об искусстве: буйный художник украшает фресками застенки тюрьмы, рисует обнаженную охранницу и с помощью бывшего сокамерника становится, находясь в неволе, феноменом современного искусства. Ирония и печаль здесь причудливо переплетаются, и в этом — весь Уэс Андерсон.

После того как незадачливый творец исчезает с экранов, фильм погружается в своеобразную какофонию и остается ей верен до финальных титров. Написание манифеста, юные революционеры на баррикадах, любовные переживания, взрывы, грохот, скользящие по экрану рисунки; затем сразу же новая история в виде комикса-анимации, перерастающая в стилизацию под экшн годов 50-х, — все это сливается в пестрый вихрь и оставляет впечатление лихорадочного сна.