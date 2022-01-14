«Французский вестник»: ода Уэса Андерсона журналистике
На экраны вышел «Французский вестник» — новая картина не нуждающегося в представлении американского режиссера Уэса Андерсона, который по праву считается одним из главных эстетов мирового кино. Целая плеяда кинозвезд, СМИ как сюжетообразующий элемент, цветовая гамма, периодически сменяющая черно-белую палитру, новые визуальные изыски и прекрасная музыка — Андерсон подарил зрителям праздник сугубо внешней красоты, который почти не трогает сердце.