Алексей Ягудин: в России отдают в спорт ради победы, в Европе занимаются физкультурой
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде?
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.
Выдержки из беседы:
Алексей Ягудин: – Спасибо за приглашение! И спасибо за напоминание о том далеком 2002 году, когда мужчины-одиночники выигрывали Олимпиады. Как давно это было – 20 лет назад! Я рад, что теперь занимаюсь многими другими направлениями, связанными с театром и кино, но моя жизнь по-прежнему связана и с фигурным катанием. Именно оно и привело меня к вам в гости.
– Сборная России триумфально идет по чемпионату Европы. Насколько это ожидаемо? Были ли сюрпризы?
– Не стану восхвалять и поднимать наших спортсменов на недосягаемую высоту. Понятно, что лед скользкий, всё в нашей жизни еще может произойти. Бывало и такое, что чемпионы проигрывали, а аутсайдеры выигрывали турнир.
Доминирование российских фигуристов меня не удивляет.
Возможно, 20 лет назад, когда я выступал, была более серьезная конкуренция с европейцами, но и тогда мы соперничали друг с другом.
Взять хотя бы Евгения Плющенко, меня и Александра Абта.
В женском катании – другая картина. Сейчас мы даже не можем представить, кто может побороться с россиянками.
К сожалению, на этот раз были ошибки…
– Российские фигуристки в короткой программе подпустили соперниц на опасно близкое расстояние…
– Бельгийская спортсменка Луна Хендрикс абсолютно заслуженно находится там, где она находится, но произвольная программа расставит все по своим местам. Напомню, что все три российские фигуристки имеют четверные в арсенале.
Конечно, женское одиночное катание доминирует не только на европейском, но и на мировом пространстве.
Чисто гипотетически мы можем получить весь олимпийский пьедестал в женском одиночном катании. Такого еще никогда не было.
Российские пары традиционно сильны. Что касается танцев, то в Таллинне нет французов, против которых велась бы ожесточенная борьба.
– Быстро угасающие звезды в женском одиночном катании – это проблема?
– Это жизнь. Раньше было по-другому. Почему у Плющенко масса поклонников? Потому что с ним не было так, что два ударных сезона, а потом – ничего.
Фигурное катание очень помолодело. Оно развивается так же стремительно, как гаджеты.
Раньше плюс-минус были все равны. Сейчас все иначе, а Россия – спортивная страна.
Есть спорт под названием физкультура, а есть спорт высоких достижений.
В Европе спорт – это больше физкультура. В России детей отдают в спорт не просто для здоровья, а ради победы.
И у родителей, и у детей на уровне подсознания сразу же есть понимание того, что мы здесь не просто ради участия.
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