Алексей Ягудин: в России отдают в спорт ради победы, в Европе занимаются физкультурой

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

Выдержки из беседы:

Алексей Ягудин: – Спасибо за приглашение! И спасибо за напоминание о том далеком 2002 году, когда мужчины-одиночники выигрывали Олимпиады. Как давно это было – 20 лет назад! Я рад, что теперь занимаюсь многими другими направлениями, связанными с театром и кино, но моя жизнь по-прежнему связана и с фигурным катанием. Именно оно и привело меня к вам в гости.

– Сборная России триумфально идет по чемпионату Европы. Насколько это ожидаемо? Были ли сюрпризы?

– Не стану восхвалять и поднимать наших спортсменов на недосягаемую высоту. Понятно, что лед скользкий, всё в нашей жизни еще может произойти. Бывало и такое, что чемпионы проигрывали, а аутсайдеры выигрывали турнир.

Доминирование российских фигуристов меня не удивляет.

Возможно, 20 лет назад, когда я выступал, была более серьезная конкуренция с европейцами, но и тогда мы соперничали друг с другом.

Взять хотя бы Евгения Плющенко, меня и Александра Абта.

В женском катании – другая картина. Сейчас мы даже не можем представить, кто может побороться с россиянками.

К сожалению, на этот раз были ошибки…

– Российские фигуристки в короткой программе подпустили соперниц на опасно близкое расстояние…

– Бельгийская спортсменка Луна Хендрикс абсолютно заслуженно находится там, где она находится, но произвольная программа расставит все по своим местам. Напомню, что все три российские фигуристки имеют четверные в арсенале.

Конечно, женское одиночное катание доминирует не только на европейском, но и на мировом пространстве.

Чисто гипотетически мы можем получить весь олимпийский пьедестал в женском одиночном катании. Такого еще никогда не было.

Российские пары традиционно сильны. Что касается танцев, то в Таллинне нет французов, против которых велась бы ожесточенная борьба.

– Быстро угасающие звезды в женском одиночном катании – это проблема?

– Это жизнь. Раньше было по-другому. Почему у Плющенко масса поклонников? Потому что с ним не было так, что два ударных сезона, а потом – ничего.

Фигурное катание очень помолодело. Оно развивается так же стремительно, как гаджеты.

Раньше плюс-минус были все равны. Сейчас все иначе, а Россия – спортивная страна.

Есть спорт под названием физкультура, а есть спорт высоких достижений.

В Европе спорт – это больше физкультура. В России детей отдают в спорт не просто для здоровья, а ради победы.

И у родителей, и у детей на уровне подсознания сразу же есть понимание того, что мы здесь не просто ради участия.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Алексей Ягудин о тех, кого не догнать/ Ведущая: Елена Поверина ФОТО: Tairo Lutter