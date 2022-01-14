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  • Rus.Postimees.ee
  • Студия Postimees: Алексей Ягудин о тех, кого не догнать

Студия Postimees: Алексей Ягудин о тех, кого не догнать
13:00

Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Смотрите интервью в 13:00!

  • Есть ли у острейшей внутренней конкуренции, позволяющей россиянам бить рекорды и уходить вперед, оборотная сторона? 
  • Почему непревзойденные российские девушки в короткой программе подпустили конкуренток на опасно близкое расстояние?
  • Насколько вероятны замены в олимпийской сборной России?
  • Российское парное катание совершило рывок, достигнув уровня одиночниц. А каковы перспективы российских одиночников, захвативших лидерство на ЧЕ?  
  • От кого и в каких дисциплинах россияне ждут наиболее острую конкуренцию в Пекине?
  • Являются ли популярные ледовые проекты с участием великих тренеров и спортсменов двигателем развития российского фигурного катания?
  • Как олимпийский чемпион оценивает перспективы эстонских спортсменов? 

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