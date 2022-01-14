Студия Postimees: Алексей Ягудин о тех, кого не догнать

Студия Postimees: Алексей Ягудин о тех, кого не догнать13:00
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде?
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Смотрите интервью в 13:00!