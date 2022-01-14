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  • В четверг в двух ДТП пострадали два человека

В четверг в двух ДТП пострадали два человека

Дороги по всей Эстоонии очень скользкие ФОТО: Marianne Loorents

В четверг в разных частях Эстонии произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.

Первое ДТП произошло в 12.20 у дома на Пуру-теэ, 77 в Кохтла-Ярве, где 20-летний мужчина на Audi A6 cбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу, сообщил BNS Департамент полиции и погранохраны.

Вторая авария произошла в 15.53 ​​в Йыгевамаа, на 36-м км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, где 31-летний мужчина не справился с управлением Ford Ranger на скользкой дороге. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Скорая помощь на месте оказала помощь 33-летнему пассажиру.

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