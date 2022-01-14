В четверг в двух ДТП пострадали два человека
В четверг в разных частях Эстонии произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.
В четверг в разных частях Эстонии произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.
Первое ДТП произошло в 12.20 у дома на Пуру-теэ, 77 в Кохтла-Ярве, где 20-летний мужчина на Audi A6 cбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу, сообщил BNS Департамент полиции и погранохраны.
Вторая авария произошла в 15.53 в Йыгевамаа, на 36-м км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, где 31-летний мужчина не справился с управлением Ford Ranger на скользкой дороге. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Скорая помощь на месте оказала помощь 33-летнему пассажиру.