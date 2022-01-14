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  • Долговой коллапс: государство намерено погашать долги людей за счет энергокомпенсаций

Долговой коллапс: государство намерено погашать долги людей за счет энергокомпенсаций

Электроэнергия ФОТО: Tairo Lutter

Судебные исполнители не могут налагать арест, например, на государственные семейные пособия, родительские пособия или пособия по инвалидности у должника. Энергетическая компенсация же никак не отражена в Законе об исполнительном производстве в качестве исключения, поэтому Палата судебных приставов и конкурсных управляющих вчера заявила, что - ничего не поделаешь - выплачиваемая должнику энергокомпенсация в первую очередь пойдет на покрытие его долгов, пишет Postimees.

Палата рассудила, что судебные исполнители должны в своей работе исходить из закона, который обязывает их принимать все разрешенные законодательством меры для выполнения требований.

«Понятно, что стоимость электроэнергии и других источников энергии выросла резко и в значительной степени, но принцип приоритета исполнения требования в исполнительном производстве по-прежнему действует».

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Марек Юргенсон (Центристская партия) также отметил, что у судебных исполнителей здесь нет другого выбора.

«Хотя, по сути, помощь, выплачиваемая для смягчения последствий роста цен на энергоносители, также может считаться социальной поддержкой, в Законе о социальном обеспечении она прямо не определяется как социальная поддержка. Эта компенсация определяется как общая мера смягчения последствий. Однако ни в Кодексе об исполнительном производстве, ни в Законе о социальной защите такого понятия нет", - сказал он.

Это нужно было учитывать сразу при разработке компенсации.

По словам министра юстиции Марис Лаури (Партия реформ), компенсация за энергию не подпадает под вышеуказанные исключения, но в то же время министр подчеркивает, что, согласно тому же закону, человеку нужно оставить средства для обогрева жилья.

Как напомнила Лаури, закон гласит, что аресту не может подлежать сумма, необходимая должнику и его семье для обогрева жилого помещения на один отопительный период.

"Энергетические компенсации могут подпадать под это положение. Судебный исполнитель может оценивать, идет ли тут речь о сумме денег, которая необходима для покупки теплоснабжения», — считает глава Минюста.

Возникает опасность, что долги должников станут еще больше, и следующего судебного исполнителя назначат уже из-за неоплаченного счета за электроэнергию. Однако пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс заверил, что хотя не все декабрьские счета еще оплачены, финансовое положение клиентов пока не ухудшилось.

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