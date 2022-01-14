Долговой коллапс: государство намерено погашать долги людей за счет энергокомпенсаций
Судебные исполнители не могут налагать арест, например, на государственные семейные пособия, родительские пособия или пособия по инвалидности у должника. Энергетическая компенсация же никак не отражена в Законе об исполнительном производстве в качестве исключения, поэтому Палата судебных приставов и конкурсных управляющих вчера заявила, что - ничего не поделаешь - выплачиваемая должнику энергокомпенсация в первую очередь пойдет на покрытие его долгов, пишет Postimees.