Долговой коллапс: государство намерено погашать долги людей за счет энергокомпенсаций

Палата рассудила, что судебные исполнители должны в своей работе исходить из закона, который обязывает их принимать все разрешенные законодательством меры для выполнения требований.

«Понятно, что стоимость электроэнергии и других источников энергии выросла резко и в значительной степени, но принцип приоритета исполнения требования в исполнительном производстве по-прежнему действует».

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Марек Юргенсон (Центристская партия) также отметил, что у судебных исполнителей здесь нет другого выбора.

«Хотя, по сути, помощь, выплачиваемая для смягчения последствий роста цен на энергоносители, также может считаться социальной поддержкой, в Законе о социальном обеспечении она прямо не определяется как социальная поддержка. Эта компенсация определяется как общая мера смягчения последствий. Однако ни в Кодексе об исполнительном производстве, ни в Законе о социальной защите такого понятия нет", - сказал он.

Это нужно было учитывать сразу при разработке компенсации.

По словам министра юстиции Марис Лаури (Партия реформ), компенсация за энергию не подпадает под вышеуказанные исключения, но в то же время министр подчеркивает, что, согласно тому же закону, человеку нужно оставить средства для обогрева жилья.

Как напомнила Лаури, закон гласит, что аресту не может подлежать сумма, необходимая должнику и его семье для обогрева жилого помещения на один отопительный период.

"Энергетические компенсации могут подпадать под это положение. Судебный исполнитель может оценивать, идет ли тут речь о сумме денег, которая необходима для покупки теплоснабжения», — считает глава Минюста.