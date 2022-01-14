За сутки в Эстонии прибавилось 2087 зараженных, скончались три человека

По состоянию на утро 14 января, в больницах находится 269 пациентов с коронавирусом. Из них 191 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 150 человек, или 78,5% не были вакцинированы, а 41, или 21,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 53 новые истории болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 76-летний мужчина, 77-летняя женщина и 89-летняя женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 123,4, а среди невакцинированных людей – 150.

За сутки ввели 5941 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 550 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 334 534 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,9%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.