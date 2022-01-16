Милена Погодаева: нельзя оценивать труд специалистов по нижней планке зарплаты

Что такое инклюзия или вовлекающее образование, готовы ли к ней наши школы, а также насколько толерантно относится наше общество к таким детям - в студии "Своей правды" обсудят педагоги, чиновники Министерства образования, политики и, конечно, родители детей с особыми образовательными потребностями.

В передаче приняла участие и директор Таллиннского учебно-консультативного центра TÕNK Милена Погодаева, по словам которой одним из основных камней преткновения на пути к инклюзивному образованию является нехватка опорных специалистов в школах - спецпедагогов, логопедов и психологов.

"С первого января повышаются заработные платы педагогов и педагог будет получать минимально 1412 евро. При этом средняя зарплата педагога поднимется с 1536 евро до 1600 с чем-то евро. И до того времени пока минимальная ставка педагога будет равна максимальной ставке опорного специалиста, число опорных специалистов в школах не будет достаточным. Нельзя людей, которые занимаются опорной помощью - логопедов, спецпедагогов, психологов, социальных работников оценивать столь низко - по нижней шкале учительства. Потому что опорные специалисты в самых тяжелых случаях помогают именно учителям, педагогам. И поэтому правительству неплохо было бы озаботиться тем, чтобы опорные специалисты получали достойную заработную плату", - сказала Погодаева.