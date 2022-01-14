CNN и HBO сняли документальный фильм про Навального

Дата выхода фильма пока не объявлена, его покажут CNN — в Северной Америке, а также HBO Max и CNN+ на своих стриминговых платформах.

В описании нового фильма говорится, что в "Навальном" Роэр показывает "смелого и противоречивого претендента на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

Из описания фильма следует, что лента посвящена событиям августа 2020 года, когда Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. На данный момент дата премьеры не сообщается. Навальный из колонии написал в Инстаграме: "Фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня".

В августе 2020 года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а потом в состоянии комы отправили на лечение в Германию. Берлинские медики и Организация по запрещению химического оружия заключили, что политика отравили ядом из группы «Новичок». Навальный обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ. Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре 2021 года заявил, что доказательств отравления оппозиционера нет, и призвал «перевернуть страницу» этой истории.

В начале февраля 2021 года, когда Навальный уже вернулся из Германии, суд заменил ему условный срок на реальный по делу о хищении денег у компании «Ив Роше» и отправил его в колонию. В августе того же года ему также предъявили обвинение по новому делу — о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 2 статьи 239 УК, предполагает до трех лет лишения свободы). Оппозиционер называет все дела против себя сфабрикованными.