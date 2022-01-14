ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне столкнулись два автобуса
Сегодня утром в Таллинне возле торгового центра Järve столкнулись два автобуса городских маршрутов. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Сегодня утром в Таллинне возле торгового центра Järve столкнулись два автобуса городских маршрутов. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
По словам очевидцев, авария произошла из-за скользкой дороги. Один из рейсовых автобусов не сумел вовремя затормозить, подъезжая на остановку, и врезался в остановившийся впереди автобус.
Оба автобуса получили повреждения.
Полиция не получала вызова в связи с этим случаем, сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.