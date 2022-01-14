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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне столкнулись два автобуса

Сегодня утром в Таллинне возле торгового центра Järve столкнулись два автобуса городских маршрутов. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

По словам очевидцев, авария произошла из-за скользкой дороги. Один из рейсовых автобусов не сумел вовремя затормозить, подъезжая на остановку, и врезался в остановившийся впереди автобус.

Оба автобуса получили повреждения.

Полиция не получала вызова в связи с этим случаем, сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.

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