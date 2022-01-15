Лицо недели ⟩ Как пробить потолок и дно одновременно

У Меэлиса Атонена каждый, кто заговаривает о компенсации счетов за электричество, - коммунист; Юрген Лиги заявляет, что средний класс от одного счета не обеднеет. Но воплощением элитарного цинизма для широких народных масс - отчасти незаслуженно - стала премьер-министр Кая Каллас, все более обретающая черты девочки для битья.

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр, комментируя проблему компенсаций за непомерно подорожавшее электричество, заявила: «Не все пенсионеры нуждаются в помощи. Мои родители - пенсионеры, они не нуждаются в помощи». Общественность немедленно взбурлила: одни собрались на баррикады под лозунгами, не сильно отличающимися от старого доброго «аристократов на фонарь», другие, гордые тем, что умеют читать дальше заголовка, выступили в защиту Каллас, указав на то, что по существу она абсолютно права.

В принципе, мало кто стал бы возражать, если бы премьер-министр озвучила ту же мысль в другой форме: действительно, далеко не у всех возникнут проблемы с тем, чтобы оплатить электросчета, в том числе тех, у кого он превышает тысячу евро. И действительно, в стране есть очень узкая прослойка элитных пенсионеров, чьи счета не должны опосредованно оплачивать своими налогами условные уборщицы Maxima. Дифференцированный подход необходим, особенно в условиях экономии.

И все же, именно это заявление обнажило ту пропасть, которая существует между премьер-министром и народом. Более того, в кризисный момент, когда лидер обязан быть с народом, демонстрировать готовность разделить с простыми людьми их беды и тяготы, она сама проводит черту между сильными и вознесенными с одной стороны и униженными и оскорбленными - с другой, между миром «тех» и миром «этих». «В нашем мире ваших проблем нет, мы можем отстегнуть вам с барского плеча» - читается в ее словах. И этой риторической ошибки, обнажающей и отношение, и реальное положение дел, ей не простят. Как не прощают и принадлежности к ее семье.