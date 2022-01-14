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  • Эстония
  • Картина дня: закупка наручников, фурор нового пункта вакцинации и штормовое предупреждение

Картина дня: закупка наручников, фурор нового пункта вакцинации и штормовое предупреждение

Lõuna prefektuuri lahtiste uste päev. Pildil käerauad. FOTO: Elmo Riig/Sakala ФОТО: Elmo Riig/Sakala

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.

Эстония хочет закупить снайперские винтовки и огромное количество наручников

Департамент полиции и погранохраны до 20 января ожидает предложений на тендер по закупке большого количества наручников и одноразовых текстильных наручников. Читать далее...

Проблемными местами трамвайной линии "Аэропорт- Старый порт" являются скорость и остановки

Главными вопросами в обсуждении условий проектирования трамвайной линии между Старым портом и аэропортом, которое состоялось вчера в горуправе, были расположение остановок и скорость будущего трамвайного сообщения. Читать далее...

Омикрон бьет рекорды: 6 000 случаев в день - вполне реальная перспектива

«К сожалению, темпы заражения растут. 6000 в день не назвать нереальным числом, особенно если смотреть на показатели других стран», — сказал доцент кафедры вирусологии Тартуского университета и член научного совета Маргус Варьяк. Читать далее...

Соцдемы хотят компенсировать день отдыха, если государственный праздник выпадает на выходной

Социал-демократическая партия Эстонии планирует возобновить дебаты о дополнительных выходных — если идея реализуется, это будет означать, что понедельник будет нерабочим, когда так называемый красный день календаря выпадет на выходные. Читать далее...

Долговой коллапс: государство намерено погашать долги людей за счет энергокомпенсаций

Энергетическая компенсация никак не отражена в Законе об исполнительном производстве, поэтому Палата судебных приставов и конкурсных управляющих вчера заявила, что ничего не поделаешь - выплачиваемая должнику энергокомпенсация в первую очередь пойдет на покрытие его долгов. Читать далее...

Огромные счета за электроэнергию проделали дыру в бюджетах театров и бассейнов

Волость Мульги планирует внести изменения в договор, чтобы смягчить резкий рост счетов за электроэнергию в бассейне Каркси-Нуйя, волость Пыхья-Сакала повышает цены на билеты в аквапарк Сууре-Яани, а театр "Угала" ищет способы сэкономить, потому что даже повышение цен на билеты не сможет покрыть расходы. Читать далее...

ФОТО 〉 Maxima замораживает цены более чем на сто товаров повседневного спроса

Торговая сеть Maxima решила на долгий срок зафиксировать низкие цены более чем на сотню товаров повседневного спроса. Благодаря специальной маркировке их также очень легко найти в магазине, отмечает предприятие в сообщении для прессы. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 "Его поведение непредсказуемо": печально известный подсудимый мог создать прецедент

Обычно прецедент в судебной системе создается решением Госсуда, но Аап Вельс, уже получивший общенациональную известность в связи с процессом о порабощении, смог создать прецедент в ходе уголовного производства против него, которое продолжилось в Раквере на этой неделе. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Лийве: с электричеством беда, нет смысла искать виноватых, нужно искать решение

Основатель виртуальной электростанции Gridio и разработчик атомной энергетики Сандор Лийве заявил, что государство должно поддерживать потребителей электроэнергии настолько, чтобы можно было сохранить человеческое достоинство. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Шоссейные дороги скользкие как каток: один автобус вытаскивали из кювета несколько раз

Руководитель добровольной спасательной команды Ярва-Яани Ивар Кярнер признал, что погодные условия последних дней сделали дороги в регионе очень скользкими. Читать далее...

Хотите сэкономить на бытовых расходах? Отправляйтесь в отель!

Счета за электричество и отопление иногда настолько головокружительны, что дешевле будет погасить дома свет, отключить отопление и провести холодные зимние месяцы в гостинице. Читать далее...

Студия Postimees: Алексей Ягудин о тех, кого не догнать

Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Читать далее...

Триумфаторы ЧЕ: конкуренция – это медаль с двумя сторонами

Российские спортивные пары, одержавшие тройную победу на Чемпионате Европы в Таллинне, ответили на вопрос Rus.Postimees о последствиях постоянного острейшего соперничества друг с другом. Читать далее...

Сколько стоит спортзал и почему иногда дешевле заплатить тренеру

Новогодние праздники позади. Чем в этот период начинают заниматься женщины? Правильно, готовиться к лету. С набранными за новогодние праздники килограммами ведется беспощадная борьба, но одно дело - пытаться похудеть с помощью диет и совсем другое – сбрасывать вес в спортивном зале. Читать далее...

«Французский вестник»: ода Уэса Андерсона журналистике

На экраны вышел «Французский вестник» — новая картина не нуждающегося в представлении американского режиссера Уэса Андерсона, который по праву считается одним из главных эстетов мирового кино. Читать далее...

Право на отдых. Спросить разрешение у старшего дворника

Эльви и Юло Карус, пожилая пара из Табивере, во время прогулок вынуждены брать с собой складные стулья. Из-за сломанных много лет назад на променаде скамеек им, пенсионерам, некуда присесть отдохнуть. Ну, что тут поделаешь! Времена нынче трудные, денег катастрофически не хватает на зарплаты чиновникам, тут не до скамеек. Читать далее...

В понедельник ожидается шторм: общая картина выглядит зловеще

Синоптик Кайро Кийтсак отметил, что сейчас в Эстонии бушует первый сильный шторм этой зимы, когда порывы ветра достигают 25 м/с. Но еще более мощные порывы ветра ожидаются в понедельник. Читать далее…

Министр юстиции предлагает освободить энергокомпенсации от возможности ареста за долги

Министр юстиции Марис Лаури предложила внести в закон поправки, благодаря которым судебные исполнители не могли бы изымать денежную помощь, предназначенную на компенсацию удорожания энергии. Читать далее…

Врач: людям нужно рассказывать, почему заболевают привитые

Доктор Алексей Семыкин работает в женской клинике Нарвской больницы. Год назад, когда кампания вакцинации от коронавируса только стартовала, и у людей было много вопросов к побочным эффектам, он сделал прививку и вел блог о своем самочувствии. Сейчас, когда среди заболевших оказывается всё больше привитых, доктор Семыкин говорит, что ежедневная статистика заболеваемости не отражает очень важную информацию. Читать далее…

Для получения энергокомпенсации следует временно отказаться от необлагаемого налогом минимума

Людям с пограничным доходом стоит отказаться в первые месяцы года от учета не облагаемого налогом минимума, чтобы получать энергокомпенсацию. Читать далее…

Президент Эстонии встретился с Александром Петровым: мы готовы к диалогу, а вы?

Президент Алар Карис встретился в Кадриорге с покидающим должность послом РФ в Эстонии Александром Петровым и обсудил с ним российско-эстонские отношения, а также вызывающую озабоченность ситуацию с безопасностью в Европе. Читать далее…

Фото 〉 Новый пункт вакцинации произвел фурор, за бустерной дозой пришла сама Кая Каллас

Сегодня в торговом центре «Кристийне» открылся пункт вакцинации Confido, который в числе прочего посетила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ). В то время, когда ей делали бустерную прививку, из желающих вакцинироваться выстроилась небольшая очередь. Читать далее…

Экспресс-тестирование 〉 За неделю в школах выявлено более 1200 положительных результатов теста

В ходе экспресс-тестирования учащихся, учителей и персонала общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ на этой неделе было выявлено в общей сложности 1 224 положительных результата экспресс-тестов. В большинстве школ тестирование проводилось два раза в неделю. Читать далее…

Владелица дома живет на похоронные деньги: пенсия составляет 500 евро, а счет пришел на 1000

Как сводит концы с концами проживающая одна в доме 70-летняя Эва Преэ, пенсия которой составляет 500 евро, а счет за электричество превысил 1000 евро? Продать дом? Или вообще отключить отопление? Смотрите в видео Postimees, как живет обычная женщина в обычном доме и как она реагирует на энергетический кризис, опустошивший ее кошелек. Смотрите видео здесь.

В Старом городе при раскопках обнаружили средневековый меч

Археологи предприятия Arheox сообщили, что в ходе работ на улице Ратаскаэву, 5 в Таллинне обнаружили средневековый меч, который относится к культурному слою XIII-XIV веков. Читать далее…

Видео 〉 Возможно только в Таллинне: автобус едет, а водитель бежит за ним следом

Сегодня после полудня в Таллинне читатель Postimees стал свидетелем курьезного случая на дороге, когда городской автобус выкатился с остановки на бульваре Мере на перекресток без водителя. К счастью, излишне самостоятельный автобус не подверг опасности пассажиров и других участников дорожного движения. Смотрите видео здесь.

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