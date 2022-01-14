Картина дня: закупка наручников, фурор нового пункта вакцинации и штормовое предупреждение
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.
Департамент полиции и погранохраны до 20 января ожидает предложений на тендер по закупке большого количества наручников и одноразовых текстильных наручников. Читать далее...
Главными вопросами в обсуждении условий проектирования трамвайной линии между Старым портом и аэропортом, которое состоялось вчера в горуправе, были расположение остановок и скорость будущего трамвайного сообщения. Читать далее...
«К сожалению, темпы заражения растут. 6000 в день не назвать нереальным числом, особенно если смотреть на показатели других стран», — сказал доцент кафедры вирусологии Тартуского университета и член научного совета Маргус Варьяк. Читать далее...
Социал-демократическая партия Эстонии планирует возобновить дебаты о дополнительных выходных — если идея реализуется, это будет означать, что понедельник будет нерабочим, когда так называемый красный день календаря выпадет на выходные. Читать далее...
Энергетическая компенсация никак не отражена в Законе об исполнительном производстве, поэтому Палата судебных приставов и конкурсных управляющих вчера заявила, что ничего не поделаешь - выплачиваемая должнику энергокомпенсация в первую очередь пойдет на покрытие его долгов. Читать далее...
Волость Мульги планирует внести изменения в договор, чтобы смягчить резкий рост счетов за электроэнергию в бассейне Каркси-Нуйя, волость Пыхья-Сакала повышает цены на билеты в аквапарк Сууре-Яани, а театр "Угала" ищет способы сэкономить, потому что даже повышение цен на билеты не сможет покрыть расходы. Читать далее...
Торговая сеть Maxima решила на долгий срок зафиксировать низкие цены более чем на сотню товаров повседневного спроса. Благодаря специальной маркировке их также очень легко найти в магазине, отмечает предприятие в сообщении для прессы. Читать далее...
Обычно прецедент в судебной системе создается решением Госсуда, но Аап Вельс, уже получивший общенациональную известность в связи с процессом о порабощении, смог создать прецедент в ходе уголовного производства против него, которое продолжилось в Раквере на этой неделе. Читать далее...
Основатель виртуальной электростанции Gridio и разработчик атомной энергетики Сандор Лийве заявил, что государство должно поддерживать потребителей электроэнергии настолько, чтобы можно было сохранить человеческое достоинство. Читать далее...
Руководитель добровольной спасательной команды Ярва-Яани Ивар Кярнер признал, что погодные условия последних дней сделали дороги в регионе очень скользкими. Читать далее...
Счета за электричество и отопление иногда настолько головокружительны, что дешевле будет погасить дома свет, отключить отопление и провести холодные зимние месяцы в гостинице. Читать далее...
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Читать далее...
Российские спортивные пары, одержавшие тройную победу на Чемпионате Европы в Таллинне, ответили на вопрос Rus.Postimees о последствиях постоянного острейшего соперничества друг с другом. Читать далее...
Новогодние праздники позади. Чем в этот период начинают заниматься женщины? Правильно, готовиться к лету. С набранными за новогодние праздники килограммами ведется беспощадная борьба, но одно дело - пытаться похудеть с помощью диет и совсем другое – сбрасывать вес в спортивном зале. Читать далее...
На экраны вышел «Французский вестник» — новая картина не нуждающегося в представлении американского режиссера Уэса Андерсона, который по праву считается одним из главных эстетов мирового кино. Читать далее...
Эльви и Юло Карус, пожилая пара из Табивере, во время прогулок вынуждены брать с собой складные стулья. Из-за сломанных много лет назад на променаде скамеек им, пенсионерам, некуда присесть отдохнуть. Ну, что тут поделаешь! Времена нынче трудные, денег катастрофически не хватает на зарплаты чиновникам, тут не до скамеек. Читать далее...
Синоптик Кайро Кийтсак отметил, что сейчас в Эстонии бушует первый сильный шторм этой зимы, когда порывы ветра достигают 25 м/с. Но еще более мощные порывы ветра ожидаются в понедельник. Читать далее…
Министр юстиции Марис Лаури предложила внести в закон поправки, благодаря которым судебные исполнители не могли бы изымать денежную помощь, предназначенную на компенсацию удорожания энергии. Читать далее…
Доктор Алексей Семыкин работает в женской клинике Нарвской больницы. Год назад, когда кампания вакцинации от коронавируса только стартовала, и у людей было много вопросов к побочным эффектам, он сделал прививку и вел блог о своем самочувствии. Сейчас, когда среди заболевших оказывается всё больше привитых, доктор Семыкин говорит, что ежедневная статистика заболеваемости не отражает очень важную информацию. Читать далее…
Людям с пограничным доходом стоит отказаться в первые месяцы года от учета не облагаемого налогом минимума, чтобы получать энергокомпенсацию. Читать далее…
Президент Алар Карис встретился в Кадриорге с покидающим должность послом РФ в Эстонии Александром Петровым и обсудил с ним российско-эстонские отношения, а также вызывающую озабоченность ситуацию с безопасностью в Европе. Читать далее…
Сегодня в торговом центре «Кристийне» открылся пункт вакцинации Confido, который в числе прочего посетила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ). В то время, когда ей делали бустерную прививку, из желающих вакцинироваться выстроилась небольшая очередь. Читать далее…
В ходе экспресс-тестирования учащихся, учителей и персонала общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ на этой неделе было выявлено в общей сложности 1 224 положительных результата экспресс-тестов. В большинстве школ тестирование проводилось два раза в неделю. Читать далее…
Как сводит концы с концами проживающая одна в доме 70-летняя Эва Преэ, пенсия которой составляет 500 евро, а счет за электричество превысил 1000 евро? Продать дом? Или вообще отключить отопление? Смотрите в видео Postimees, как живет обычная женщина в обычном доме и как она реагирует на энергетический кризис, опустошивший ее кошелек. Смотрите видео здесь.
Археологи предприятия Arheox сообщили, что в ходе работ на улице Ратаскаэву, 5 в Таллинне обнаружили средневековый меч, который относится к культурному слою XIII-XIV веков. Читать далее…
Сегодня после полудня в Таллинне читатель Postimees стал свидетелем курьезного случая на дороге, когда городской автобус выкатился с остановки на бульваре Мере на перекресток без водителя. К счастью, излишне самостоятельный автобус не подверг опасности пассажиров и других участников дорожного движения. Смотрите видео здесь.