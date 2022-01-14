Картина дня: закупка наручников, проблемы нового трамвайного маршрута и триумф россиян в Таллинне

Эстония хочет закупить снайперские винтовки и огромное количество наручников

Департамент полиции и погранохраны до 20 января ожидает предложений на тендер по закупке большого количества наручников и одноразовых текстильных наручников. Читать далее...

Проблемными местами трамвайной линии "Аэропорт- Старый порт" являются скорость и остановки

Главными вопросами в обсуждении условий проектирования трамвайной линии между Старым портом и аэропортом, которое состоялось вчера в горуправе, были расположение остановок и скорость будущего трамвайного сообщения. Читать далее...

Омикрон бьет рекорды: 6 000 случаев в день - вполне реальная перспектива

«К сожалению, темпы заражения растут. 6000 в день не назвать нереальным числом, особенно если смотреть на показатели других стран», — сказал доцент кафедры вирусологии Тартуского университета и член научного совета Маргус Варьяк. Читать далее...

Соцдемы хотят компенсировать день отдыха, если государственный праздник выпадает на выходной

Социал-демократическая партия Эстонии планирует возобновить дебаты о дополнительных выходных — если идея реализуется, это будет означать, что понедельник будет нерабочим, когда так называемый красный день календаря выпадет на выходные. Читать далее...

Долговой коллапс: государство намерено погашать долги людей за счет энергокомпенсаций

Энергетическая компенсация никак не отражена в Законе об исполнительном производстве, поэтому Палата судебных приставов и конкурсных управляющих вчера заявила, что ничего не поделаешь - выплачиваемая должнику энергокомпенсация в первую очередь пойдет на покрытие его долгов. Читать далее...

Огромные счета за электроэнергию проделали дыру в бюджетах театров и бассейнов

Волость Мульги планирует внести изменения в договор, чтобы смягчить резкий рост счетов за электроэнергию в бассейне Каркси-Нуйя, волость Пыхья-Сакала повышает цены на билеты в аквапарк Сууре-Яани, а театр "Угала" ищет способы сэкономить, потому что даже повышение цен на билеты не сможет покрыть расходы. Читать далее...

ФОТО 〉 Maxima замораживает цены более чем на сто товаров повседневного спроса

Торговая сеть Maxima решила на долгий срок зафиксировать низкие цены более чем на сотню товаров повседневного спроса. Благодаря специальной маркировке их также очень легко найти в магазине, отмечает предприятие в сообщении для прессы. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 "Его поведение непредсказуемо": печально известный подсудимый мог создать прецедент

Обычно прецедент в судебной системе создается решением Госсуда, но Аап Вельс, уже получивший общенациональную известность в связи с процессом о порабощении, смог создать прецедент в ходе уголовного производства против него, которое продолжилось в Раквере на этой неделе. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Лийве: с электричеством беда, нет смысла искать виноватых, нужно искать решение

Основатель виртуальной электростанции Gridio и разработчик атомной энергетики Сандор Лийве заявил, что государство должно поддерживать потребителей электроэнергии настолько, чтобы можно было сохранить человеческое достоинство. Читать далее...