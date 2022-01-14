Картина дня: закупка наручников, проблемы нового трамвайного маршрута и триумф россиян в Таллинне
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.
Департамент полиции и погранохраны до 20 января ожидает предложений на тендер по закупке большого количества наручников и одноразовых текстильных наручников. Читать далее...
Главными вопросами в обсуждении условий проектирования трамвайной линии между Старым портом и аэропортом, которое состоялось вчера в горуправе, были расположение остановок и скорость будущего трамвайного сообщения. Читать далее...
«К сожалению, темпы заражения растут. 6000 в день не назвать нереальным числом, особенно если смотреть на показатели других стран», — сказал доцент кафедры вирусологии Тартуского университета и член научного совета Маргус Варьяк. Читать далее...
Социал-демократическая партия Эстонии планирует возобновить дебаты о дополнительных выходных — если идея реализуется, это будет означать, что понедельник будет нерабочим, когда так называемый красный день календаря выпадет на выходные. Читать далее...
Энергетическая компенсация никак не отражена в Законе об исполнительном производстве, поэтому Палата судебных приставов и конкурсных управляющих вчера заявила, что ничего не поделаешь - выплачиваемая должнику энергокомпенсация в первую очередь пойдет на покрытие его долгов. Читать далее...
Волость Мульги планирует внести изменения в договор, чтобы смягчить резкий рост счетов за электроэнергию в бассейне Каркси-Нуйя, волость Пыхья-Сакала повышает цены на билеты в аквапарк Сууре-Яани, а театр "Угала" ищет способы сэкономить, потому что даже повышение цен на билеты не сможет покрыть расходы. Читать далее...
Торговая сеть Maxima решила на долгий срок зафиксировать низкие цены более чем на сотню товаров повседневного спроса. Благодаря специальной маркировке их также очень легко найти в магазине, отмечает предприятие в сообщении для прессы. Читать далее...
Обычно прецедент в судебной системе создается решением Госсуда, но Аап Вельс, уже получивший общенациональную известность в связи с процессом о порабощении, смог создать прецедент в ходе уголовного производства против него, которое продолжилось в Раквере на этой неделе. Читать далее...
Основатель виртуальной электростанции Gridio и разработчик атомной энергетики Сандор Лийве заявил, что государство должно поддерживать потребителей электроэнергии настолько, чтобы можно было сохранить человеческое достоинство. Читать далее...
Руководитель добровольной спасательной команды Ярва-Яани Ивар Кярнер признал, что погодные условия последних дней сделали дороги в регионе очень скользкими. Читать далее...
Счета за электричество и отопление иногда настолько головокружительны, что дешевле будет погасить дома свет, отключить отопление и провести холодные зимние месяцы в гостинице. Читать далее...
Российские фигуристы совершают триумфальное шествие по европейскому первенству в Таллинне. Почему Европе их не догнать? И какой конкуренции ждать на Олимпиаде? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин. Читать далее...
Российские спортивные пары, одержавшие тройную победу на Чемпионате Европы в Таллинне, ответили на вопрос Rus.Postimees о последствиях постоянного острейшего соперничества друг с другом. Читать далее...
Новогодние праздники позади. Чем в этот период начинают заниматься женщины? Правильно, готовиться к лету. С набранными за новогодние праздники килограммами ведется беспощадная борьба, но одно дело - пытаться похудеть с помощью диет и совсем другое – сбрасывать вес в спортивном зале. Читать далее...
На экраны вышел «Французский вестник» — новая картина не нуждающегося в представлении американского режиссера Уэса Андерсона, который по праву считается одним из главных эстетов мирового кино. Читать далее...
Эльви и Юло Карус, пожилая пара из Табивере, во время прогулок вынуждены брать с собой складные стулья. Из-за сломанных много лет назад на променаде скамеек им, пенсионерам, некуда присесть отдохнуть. Ну, что тут поделаешь! Времена нынче трудные, денег катастрофически не хватает на зарплаты чиновникам, тут не до скамеек. Читать далее...