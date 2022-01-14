Фото: дом в снегах и лесах, к северу от Нью-Йорка
Отправимся вместе с Houzz в США, где неподалеку от Нью-Йорка, в романтическом лесу стоит этот необычный дом.
Отправимся вместе с Houzz в США, где неподалеку от Нью-Йорка, в романтическом лесу стоит этот необычный дом.
К северо-западу от Нью-Йорка расположены горы Катскилл, соседствующие с густыми лесами, живописными реками, озерами и плотинами. «Эти горы были источником вдохновения для художников «Школы реки Гудзон» в XIX веке, изображавших дикую и изменчивую красоту этих мест в романтическом ключе», — рассказывают архитекторы Мария Миланс дель Бош и Хесус Донер. В таком месте задача становится еще более сложной, поскольку здание должно вписываться в местный пейзаж.
О проекте
Кто здесь живет: семья
Место: Катскилл, Нью-Йорк, США
Размер: 205 м2
Архитектор проекта: Donaire Milans Arquitectos
Инженерные работы: LIA Engineering, Luke Amey
Фото: Монтис Заморано
Дом стоит в лиственном лесу, в окружении кленов, дубов и берез. Здание аккуратно выстроено на склоне, где архитекторы спроектировали подпорную стену. Из окон открывается лучший вид на горы и долину.
Архитекторы добились игры текстуры на фасаде из досок кедра, отражающем свет в разное время дня и года. Для фасадов использовали японскую технику обработки дерева шусугибан, она защищает древесину от влаги, огня и насекомых.
По проекту в доме два этажа, на каждом из которых находится по две спальни, а также три санузла разных размеров.
По замыслу архитекторов большая часть окон расположена на восточной и западной сторонах, обеспечивая перекрестную инсоляцию и вентиляцию всего дома, максимально используя естественное освещение и защищая северную и южную стороны от преобладающих в этой местности ветров.
При строительстве дома использовали бетон и дерево, чтобы облегчить правильное выполнение работ местными строителями, которые работают почти исключительно с этими материалами.
Ритм остекления на втором этаже очень напоминает дом Маргарет Эшерик, построенный знаменитым архитектором Луисом Каном в 1961 году в Филадельфии, не так далеко от этой местности.
Этот ритм окон повторяется и в открытых балках крыши, подчеркивая упорядоченность и визуальные акценты композиции.
На противоположной от окон стене создали вытянутую зону домашнего офиса - для работы или учебы из дома, учитывая условия пандемии.
«Дерево используется и внутри, и снаружи дома. Внутри — фанера для обшивки стен; клееный многослойный брус для колонн; цельная древесина для балок. Панели Viroc использовали для пола первого этажа и на всех стенах ванной комнаты и кухни: этот композитный материал, сочетающий гибкость и долговечность древесины с прочностью цемента, с хорошей влагостойкостью и устойчивостью к изменениям температуры, отлично подходит для полноценного функционирования теплого пола и влажных зон дома», — рассказывают авторы проекта.