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Фото: дом в снегах и лесах, к северу от Нью-Йорка

Горы Катскилл зимой. ФОТО: Shutterstock

Отправимся вместе с Houzz в США, где неподалеку от Нью-Йорка, в романтическом лесу стоит этот необычный дом.

К северо-западу от Нью-Йорка расположены горы Катскилл, соседствующие с густыми лесами, живописными реками, озерами и плотинами. «Эти горы были источником вдохновения для художников «Школы реки Гудзон» в XIX веке, изображавших дикую и изменчивую красоту этих мест в романтическом ключе», — рассказывают архитекторы Мария Миланс дель Бош и Хесус Донер. В таком месте задача становится еще более сложной, поскольку здание должно вписываться в местный пейзаж.

О проекте

Кто здесь живет: семья

Место: Катскилл, Нью-Йорк, США

Размер: 205 м2

Архитектор проекта: Donaire Milans Arquitectos

Инженерные работы: LIA Engineering, Luke Amey

Фото: Монтис Заморано

Дом стоит в лиственном лесу, в окружении кленов, дубов и берез. Здание аккуратно выстроено на склоне, где архитекторы спроектировали подпорную стену. Из окон открывается лучший вид на горы и долину.

Архитекторы добились игры текстуры на фасаде из досок кедра, отражающем свет в разное время дня и года. Для фасадов использовали японскую технику обработки дерева шусугибан, она защищает древесину от влаги, огня и насекомых.

По проекту в доме два этажа, на каждом из которых находится по две спальни, а также три санузла разных размеров.

По замыслу архитекторов большая часть окон расположена на восточной и западной сторонах, обеспечивая перекрестную инсоляцию и вентиляцию всего дома, максимально используя естественное освещение и защищая северную и южную стороны от преобладающих в этой местности ветров.

При строительстве дома использовали бетон и дерево, чтобы облегчить правильное выполнение работ местными строителями, которые работают почти исключительно с этими материалами.

Ритм остекления на втором этаже очень напоминает дом Маргарет Эшерик, построенный знаменитым архитектором Луисом Каном в 1961 году в Филадельфии, не так далеко от этой местности.

Этот ритм окон повторяется и в открытых балках крыши, подчеркивая упорядоченность и визуальные акценты композиции.

На противоположной от окон стене создали вытянутую зону домашнего офиса - для работы или учебы из дома, учитывая условия пандемии.

«Дерево используется и внутри, и снаружи дома. Внутри — фанера для обшивки стен; клееный многослойный брус для колонн; цельная древесина для балок. Панели Viroc использовали для пола первого этажа и на всех стенах ванной комнаты и кухни: этот композитный материал, сочетающий гибкость и долговечность древесины с прочностью цемента, с хорошей влагостойкостью и устойчивостью к изменениям температуры, отлично подходит для полноценного функционирования теплого пола и влажных зон дома», — рассказывают авторы проекта. 

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