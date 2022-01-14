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  • Рядом с Йыхвиской школой инфотехнологий горел мусорный контейнер

Фото ⟩ Рядом с Йыхвиской школой инфотехнологий горел мусорный контейнер

Пожар в Йыхви. ФОТО: Lugeja foto

Сегодня, 14 января, в первой половине дня рядом с Йыхвиской школой инфотехнологий загорелся большой мусорный контейнер. Дым нанес ущерб школьному зданию, пишет Postimees.

В 16:07 Спасательный центр получил информацию, что Йыхвиская школа инфотехнологий горит открытым огнем. На месте выяснилось, что на самом деле рядом с учебным заведением горит большой мусорный контейнер, в котором было 45 кубометров мусора.

Пожар локализовали в 16:26. Так как контейнер стоял у школы, здание пострадало от дыма.

Причины пожара еще неизвестны.

Пожар в Йыхви. ФОТО: Lugeja foto

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