Фото ⟩ Рядом с Йыхвиской школой инфотехнологий горел мусорный контейнер
Сегодня, 14 января, в первой половине дня рядом с Йыхвиской школой инфотехнологий загорелся большой мусорный контейнер. Дым нанес ущерб школьному зданию, пишет Postimees.
Сегодня, 14 января, в первой половине дня рядом с Йыхвиской школой инфотехнологий загорелся большой мусорный контейнер. Дым нанес ущерб школьному зданию, пишет Postimees.
В 16:07 Спасательный центр получил информацию, что Йыхвиская школа инфотехнологий горит открытым огнем. На месте выяснилось, что на самом деле рядом с учебным заведением горит большой мусорный контейнер, в котором было 45 кубометров мусора.
Пожар локализовали в 16:26. Так как контейнер стоял у школы, здание пострадало от дыма.
Причины пожара еще неизвестны.