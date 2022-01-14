На улице скользко, число обращений в EMO с травмами резко увеличилось

Более половины пациентов, обратившихся в отделение экстренной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, получили травмы на улице из-за скользких дорог.

Однако, по словам руководителя Центра экстренной медицины PERH Василия Новака, серьезных перегрузок в EMO не было.

"В этот день на улицах было очень скользко, около 60% травм были вызваны падениями, из которых около 20% были переломами", — пояснил Новак.