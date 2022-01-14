Пт, 14.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На улице скользко, число обращений в EMO с травмами резко увеличилось

На улице скользко, число обращений в EMO с травмами резко увеличилось

Фото иллюстративное. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Наступившая в четверг оттепель сделала улицы Таллинна скользкими, а также увеличила число поступающих с травмами в отделения экстренной помощи больниц пациентов, пишет Rus.ERR.

Более половины пациентов, обратившихся в отделение экстренной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, получили травмы на улице из-за скользких дорог.

Однако, по словам руководителя Центра экстренной медицины PERH Василия Новака, серьезных перегрузок в EMO не было.

"В этот день на улицах было очень скользко, около 60% травм были вызваны падениями, из которых около 20% были переломами", — пояснил Новак.

Также и в отделение экстренной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) в четверг из-за травм, связанных с падениями, обратилось больше пациентов, чем обычно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back