На улице скользко, число обращений в EMO с травмами резко увеличилось
Наступившая в четверг оттепель сделала улицы Таллинна скользкими, а также увеличила число поступающих с травмами в отделения экстренной помощи больниц пациентов, пишет Rus.ERR.
Наступившая в четверг оттепель сделала улицы Таллинна скользкими, а также увеличила число поступающих с травмами в отделения экстренной помощи больниц пациентов, пишет Rus.ERR.
Более половины пациентов, обратившихся в отделение экстренной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, получили травмы на улице из-за скользких дорог.
Однако, по словам руководителя Центра экстренной медицины PERH Василия Новака, серьезных перегрузок в EMO не было.
"В этот день на улицах было очень скользко, около 60% травм были вызваны падениями, из которых около 20% были переломами", — пояснил Новак.
Также и в отделение экстренной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) в четверг из-за травм, связанных с падениями, обратилось больше пациентов, чем обычно.