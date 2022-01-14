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  • ДТП в Ярвамаа: грузовик зацепил велосипедистку

ДТП в Ярвамаа: грузовик зацепил велосипедистку

Сегодня, 14 января, в 15:30 центр тревоги получил сообщение, что на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру велосипедистка попала под грузовик.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс сказал, что, по имеющимся данным, ДТП произошло на 71-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру вблизи деревни Яндия в Ярвамаа, его участниками стали женщина на велосипеде и грузовик Scania.

По словам побывавших на месте происшествия патрульных полицейских, оба двигались в сторону Пярну. Что именно произошло, пока неизвестно, но речь скорее идет о том, что транспортное средство задело велосипедистку, а не наехало на ее. Согласно предварительному медосмотру, у женщины нет серьезных травм, но все равно скорая помощь доставила ее на дополнительную проверку в больницу Ярвамаа. 

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