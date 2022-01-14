Леванди занял промежуточное первое место

Программа была откатана очень чисто, несмотря на падение в самом начале – у него не удался каскад, причем первый прыжок был исполнен идеально, но второй подвел. Фигурист сумел преодолеть себя и справиться с волнением – остальные элементы программы были выполнены идеально. Судьи оценили выступление эстонского фигуриста на 138,38 балла, общая сумма у него 208,52 очка. На момент написания материала Арлет переместился на вторую позицию - уступил чеху Михалу Бжезине из той же группы разминки (238,38).