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Леванди занял промежуточное первое место

Арлет Леванди ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Арлет Леванди вышел на лед восьмым. Для 16-летнего фигуриста этот чемпионат является дебютом и он продемонстрировал отличные результаты.

Программа была откатана очень чисто, несмотря на падение в самом начале – у него не удался каскад, причем первый прыжок был исполнен идеально, но второй подвел. Фигурист сумел преодолеть себя и справиться с волнением – остальные элементы программы были выполнены идеально. Судьи оценили выступление эстонского фигуриста на 138,38 балла, общая сумма у него 208,52 очка. На момент написания материала Арлет переместился на вторую позицию - уступил чеху Михалу Бжезине из той же группы разминки (238,38).

Ждем итогов остальных выступлений.

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