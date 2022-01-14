Как утверждает Джон Кирби, Россия активно работает над созданием предлога для возможного вторжения. ФОТО: Getty Images

Представитель Пентагона вслед за американскими СМИ рассказал о новом предполагаемом сценарии российской агрессии в отношении Украины. По данным Вашингтона, Москва подготовила группу диверсантов для проведения операции «под чужим флагом» на востоке страны, чтобы создать предлог для вторжения.

С октября американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают об увеличении концентрации российских войск у границы с Украиной. Позже к ним присоседились официальные лица. По данным американской стороны, к концу года на этом направлении было сосредоточено около 100 тысяч российских военных.

Москва заявляет, что не готовится к нападению и может распоряжаться войсками на своей территории по своем усмотрению. Об этом же было объявлено на переговорах с США, НАТО и ОБСЕ, которые прошли на этой неделе и не привели к ощутимым результатам.

В пятницу, на следующий день после окончания трех раундов переговоров, Си-эн-эн и другие СМИ рассказали новую версию. У США есть информация, указывающая на то, что Россия якобы подготовила группу диверсантов для проведения операции "под чужим флагом" на востоке Украины. Об этом телекомпании сказал официальный представитель американских властей, имя которого не было названо.

Российские военные учения ФОТО: Getty Images

Собеседник Си-эн-эн пояснил, что эти люди обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ. Их целью якобы могут стать пророссийские силы в Донбассе.

Аналогичные сообщения появились в газете Washington Post, а также агентствах Рейтер, Франс пресс и Блумберг. Рейтер давал дословно такую же цитату, как и Си-эн-эн.

Одновременно главное управление разведки минобороны Украины в пятницу заявило, что спецслужбы России якобы готовят провокации против российских военнослужащих в непризнанном Приднестровье, чтобы обвинить в нападении Украину. Речь идет об артиллерийских складах у границы с Украиной, охраняемых российскими военными.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан еще в четверг говорил, что американская разведка получила информацию о том, что Россия подготавливает почву для фабрикации предлога для вторжения. «Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят этот план», - утверждает Салливан.

Представитель Пентагона Джон Кирби в своем заявлении в пятницу также вспомнил об аннексии Крыма 2014 года.

Кирби официально озвучил версию, согласно которой у США есть информация, указывающая на то, что Россия активно работает над созданием предлога для возможного вторжения.

Как и Си-эн-эн, пресс-секретарь Пентагона утверждает, что Россия подготовила группу диверсантов для проведения операций под чужим флагом, призванных выглядеть как нападение на них или русскоязычных жителей Украины.

Представитель Пентагона также рассказал о признаках того, что началась фабрикация неких свидетельств в соцсетях. Он подчеркнул, что не может вдаваться в подробности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о готовящейся российской провокации в Донбассе не соответствующими действительности.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», - заявил он ТАСС, комментируя сообщение Си-эн-эн. В Кремле считают, что публикации о возможном вторжении - провокация властей США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США обеспокоены тем, что российские власти «готовятся к вторжению в Украину», которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если «дипломатия не достигнет своих целей».

Переговоры между США, их европейскими союзниками и Россией на этой неделе зашли в тупик, констатирует Рейтер. В ближайшее время не планируется новый раунд переговоров, на которых Россия хотела добиться гарантий нерасширения НАТО на восток, а Запад - объяснений по поводу развертывания Россией десятков тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной.