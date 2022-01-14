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В Старом городе при раскопках обнаружили средневековый меч

Обнаруженный меч. ФОТО: Arheox

Археологи предприятия Arheox сообщили, что в ходе работ на улице Ратаскаэву, 5 в Таллинне обнаружили средневековый меч, который относится к культурному слою XIII-XIV веков.

Археолог Риво Бернотас сказал Postimees, что поскольку меч был раскопан только сегодня, пока точно неизвестно, что он собой представляет. «Это сложно сказать, его должны посмотреть эксперты», - отметил он.

Несмотря на то, что средневековые мечи до сих пор можно найти в Старом городе, по словам Бернотаса, сегодняшняя находка отнюдь не повседневное явление. 

В качестве одного из возможных вариантов археолог предположил, что вблизи канавы или на том же участке земли когда-то располагалась кузница. «Поскольку меч был сломан, нельзя также исключать, что все-таки это было сырье», - сказал он.

Помимо меча, при раскопках нашли два ножа и один металлический замок. Бернотас отметил, что раскопки еще продолжаются и ничего определенного о находках пока нельзя сказать.

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