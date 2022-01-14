В Старом городе при раскопках обнаружили средневековый меч

Археолог Риво Бернотас сказал Postimees, что поскольку меч был раскопан только сегодня, пока точно неизвестно, что он собой представляет. «Это сложно сказать, его должны посмотреть эксперты», - отметил он.

Несмотря на то, что средневековые мечи до сих пор можно найти в Старом городе, по словам Бернотаса, сегодняшняя находка отнюдь не повседневное явление.

В качестве одного из возможных вариантов археолог предположил, что вблизи канавы или на том же участке земли когда-то располагалась кузница. «Поскольку меч был сломан, нельзя также исключать, что все-таки это было сырье», - сказал он.