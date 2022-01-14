ВИДЕО ⟩ Сбежавший от водителя автобус остановила 15-летняя девочка

ВИДЕО ⟩ Сбежавший от водителя автобус остановила 15-летняя девочкаПапа: «Лично для меня моя дочка – герой!»
В пятницу после полудня в Таллинне читатель Postimees стал свидетелем курьезного случая на дороге, когда городской автобус выкатился с остановки на бульваре Мере на перекресток без водителя. К счастью, в салоне автобуса находилась сообразительная 15-летняя Полина, которая и не позволила излишне самостоятельному автобусу подвергнуть опасности пассажиров и других участников дорожного движения.