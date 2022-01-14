ВИДЕО ⟩ Сбежавший от водителя автобус остановила 15-летняя девочка

Как сообщил обратившийся в редакцию Rus.Postimees папа Полины, в момент инцидента в автобусе находилось четыре человека, включая его дочь. По его словам, водитель вышла из автобуса, так как он не мог нормально ехать. "Женщина-водитель вышла, чтобы проверить возможную причину неисправности, но, похоже, не поставила автобус на тормоз, поэтому он покатился, - сказал он. - Кроме моей дочки в автобусе были еще две девочки и юноша". Когда автобус покатился, Полина подбежала к водительской кабине, но поскольку она не знала, какая педаль за что отвечает, она сначала нажала на педаль газа, а уже потом на педаль тормоза.

Находившиеся в автобусе пассажиры сильно перепугались. По словам папы, после произошедшего дочка даже расплакалась, а водитель автобуса просто поблагодарила его дочь. «Могла бы попросить телефонный номер родителей, чтобы выразить благодарность. Вообще, конечно, я возмущен тем, что водитель покинула автобус, не убедившись, что он стоит на тормозе. Хорошо, что все обошлось. Повезло, что водитель стоявшей на светофоре машины вовремя заметил, что что-то не так и проехал вперед. Ведь все произошло на довольно оживленном перекрестке рядом с А-терминалом. Просто чудо, что все так хорошо закончилось, - сказал он. – Лично для меня моя дочка – герой!»

«Люди не пострадали, - сообщила Postimees руководитель по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Ольга Полиенко. Предприятие принесло извинения за произошедшее и сообщило, что отделение дорожного надзора Tallinna Linnatranspordi AS занимается выяснением обстоятельств произошедшего.