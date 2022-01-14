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  • В Мустамяэ открытым пламенем горела квартира в многоэтажке

ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Мустамяэ открытым пламенем горела квартира в многоэтажке
Дополнено в 00:12

Сегодня поздним вечером в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошел пожар в квартире пятиэтажного дома.

Центр тревоги после 23 часов получил вызов о пожаре по адресу бульвар Сыпрузе, 173, где открытым пламенем горела квартира на четвертом этаже.

На место прибыли спасатели и начали эвакуацию жильцов. Как минимум двоих вынесли из подъезда и передали бригадам скорой помощи.

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, двух человек доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки здоровья.

От пожара сильнее всего пострадала кухня. По данным Спасательного департамента, в квартире имелся датчик дыма в рабочем состоянии.

К полуночи пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются.

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