ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Мустамяэ открытым пламенем горела квартира в многоэтажке

ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Мустамяэ открытым пламенем горела квартира в многоэтажкеДополнено в 00:12
Сегодня поздним вечером в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошел пожар в квартире пятиэтажного дома.
Сегодня поздним вечером в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошел пожар в квартире пятиэтажного дома.
Центр тревоги после 23 часов получил вызов о пожаре по адресу бульвар Сыпрузе, 173, где открытым пламенем горела квартира на четвертом этаже.
На место прибыли спасатели и начали эвакуацию жильцов. Как минимум двоих вынесли из подъезда и передали бригадам скорой помощи.
По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, двух человек доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки здоровья.
От пожара сильнее всего пострадала кухня. По данным Спасательного департамента, в квартире имелся датчик дыма в рабочем состоянии.
К полуночи пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются.