За сутки в Эстонии прибавилось 2220 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9526 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2220. Скончались шесть человек с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9526 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2220. Скончались шесть человек с коронавирусом.
По состоянию на утро 15 января, в больницах находится 264 пациента с коронавирусом. Из них 193 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 153 человека не были вакцинированы, а 40 прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 34 новых истории болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 63-летняя женщина, 68-летний мужчина, 85-летний мужчина, 91-летняя женщина и 93-летний мужчина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 126,9, а среди невакцинированных людей – 160,1.
За сутки ввели 6480 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 674 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 339 878 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,9%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).