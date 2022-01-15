За сутки в Эстонии прибавилось 2220 зараженных

По состоянию на утро 15 января, в больницах находится 264 пациента с коронавирусом. Из них 193 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 153 человека не были вакцинированы, а 40 прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 34 новых истории болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 63-летняя женщина, 68-летний мужчина, 85-летний мужчина, 91-летняя женщина и 93-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 126,9, а среди невакцинированных людей – 160,1.

За сутки ввели 6480 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 674 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 339 878 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,9%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.