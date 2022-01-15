Сб, 15.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Электросчет спа-отеля за декабрь составил 70 000 евро: урезать расходы еще больше уже невозможно

Электросчет спа-отеля за декабрь составил 70 000 евро: урезать расходы еще больше уже невозможно

Estonia spaahotellis kulub kõige rohkem voolu veeprotseduuridega seoses: termides ja vee- ja saunakeskuses, kus saunad peavad kuumad olema hommikust õhtuni. ФОТО: Urmas Luik

Счет за электричество двух комплексов спа-отелей Estonia составил более 70 000 евро, что в три раза больше, чем годом ранее, пишет Pärnu Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

Причиной является значительное повышение биржевой цены на электроэнергию, которая, по словам главы предприятия Андруса Альяса, ранее казалась более выгодной, чем фиксированная цена. «Конечно, мы были готовы к тому, что цена на электроэнергию поднимется зимой, но никто не мог предположить, что она вырастет настолько», - сказал он.

По словам управляющего спа, наибольший поток электроэнергии затрачивается на водные процедуры: в термах и водном центре, где бани должны быть горячими с утра до ночи. «Если мы начнем уступать в ущерб качеству, к нам никто не пойдет», — объяснил он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back