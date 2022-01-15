Электросчет спа-отеля за декабрь составил 70 000 евро: урезать расходы еще больше уже невозможно
Счет за электричество двух комплексов спа-отелей Estonia составил более 70 000 евро, что в три раза больше, чем годом ранее, пишет Pärnu Postimees.
Счет за электричество двух комплексов спа-отелей Estonia составил более 70 000 евро, что в три раза больше, чем годом ранее, пишет Pärnu Postimees.
Причиной является значительное повышение биржевой цены на электроэнергию, которая, по словам главы предприятия Андруса Альяса, ранее казалась более выгодной, чем фиксированная цена. «Конечно, мы были готовы к тому, что цена на электроэнергию поднимется зимой, но никто не мог предположить, что она вырастет настолько», - сказал он.