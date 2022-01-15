Фото ⟩ Райский уголок на Сааремаа с нетерпением ждет нового заботливого хозяина
В деревне Каарма на Сааремаа продается хутор с большим участком земли и реновированным бревенчатым домом, сообщает Kodu.
В деревне Каарма на Сааремаа продается хутор с большим участком земли и реновированным бревенчатым домом, сообщает Kodu.
Чудесный традиционный дом длиной 25,4 метра находится примерно в 14 километрах от Курессааре. Реновированный хутор продается со всей обстановкой. При покупке участка площадью 12 836 м2 можно приобрести расположенную рядом недвижимость общей площадью 19 409 м2.
На первом этаже дома расположены светлая и просторная прихожая, которая с одной стороны ведет в открытую кухню-гостиную, столовую и спальни. С другой стороны находится душевая с туалетом и сауной. Другие спальни расположены наверху.
Во дворе имеются различные постройки: гараж и баню с красивым предбанником и камином, крепкий амбар, рядом с которым находится подземный погреб. За амбаром - два сарая и летняя кухня с дровяной печью и уголком для гриля. Чего еще может желать душа?
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