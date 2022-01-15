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  • Райский уголок на Сааремаа с нетерпением ждет нового заботливого хозяина

Фото ⟩ Райский уголок на Сааремаа с нетерпением ждет нового заботливого хозяина

ФОТО: KV.EE

В деревне Каарма на Сааремаа продается хутор с большим участком земли и реновированным бревенчатым домом, сообщает Kodu.

Чудесный традиционный дом длиной 25,4 метра находится примерно в 14 километрах от Курессааре. Реновированный хутор продается со всей обстановкой. При покупке участка площадью 12 836 м2 можно приобрести расположенную рядом недвижимость общей площадью 19 409 м2.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены светлая и просторная прихожая, которая с одной стороны ведет в открытую кухню-гостиную, столовую и спальни. С другой стороны находится душевая с туалетом и сауной. Другие спальни расположены наверху.

ФОТО: KV.EE

Во дворе имеются различные постройки: гараж и баню с красивым предбанником и камином, крепкий амбар, рядом с которым находится подземный погреб. За амбаром - два сарая и летняя кухня с дровяной печью и уголком для гриля. Чего еще может желать душа?

ФОТО: KV.EE

Ознакомьтесь с подробностями на портале недвижимости KV.EE!

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