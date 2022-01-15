Peugeot 308 станет электрокаром с запасом хода 400 километров

Издание Autocar поделилось первой информацией о новинке: по его данным, электрический вариант выйдет в обоих типах кузова (хэтчбек и универсал), получит более мощную силовую установку и увеличенный запас хода по сравнению с «младшим» e-208. На конвейер e-308 встанет летом 2023 года, пишет Motor.

Подобно другим моделям Peugeot, электромотор, бортовое зарядное устройство и тепловой насос e-308 будут размещены под капотом. Тяговую батарею установят под полом, в основном под сиденьями, что позволит сохранить пространство в салоне и в багажнике.

Peugeot e-308 будет безальтернативно переднеприводным и получит только один вариант силовой установки: речь идет о единственном электромоторе мощностью 154 лошадиные силы (269 Нм) – на 20 сил больше, чем у e-208. Запитываться двигатель будет от модернизированного аккумулятора емкостью 50 киловатт-часов, который обеспечит около 402 километров хода.