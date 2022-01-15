Peugeot 308 станет электрокаром с запасом хода 400 километров
Компания Peugeot готовится к запуску полностью электрического 308, который получит привычное для батарейных версий название с приставкой «е» – e-308.
Компания Peugeot готовится к запуску полностью электрического 308, который получит привычное для батарейных версий название с приставкой «е» – e-308.
Издание Autocar поделилось первой информацией о новинке: по его данным, электрический вариант выйдет в обоих типах кузова (хэтчбек и универсал), получит более мощную силовую установку и увеличенный запас хода по сравнению с «младшим» e-208. На конвейер e-308 встанет летом 2023 года, пишет Motor.
Подобно другим моделям Peugeot, электромотор, бортовое зарядное устройство и тепловой насос e-308 будут размещены под капотом. Тяговую батарею установят под полом, в основном под сиденьями, что позволит сохранить пространство в салоне и в багажнике.
Peugeot e-308 будет безальтернативно переднеприводным и получит только один вариант силовой установки: речь идет о единственном электромоторе мощностью 154 лошадиные силы (269 Нм) – на 20 сил больше, чем у e-208. Запитываться двигатель будет от модернизированного аккумулятора емкостью 50 киловатт-часов, который обеспечит около 402 километров хода.
В Peugeot отмечают, что на гибридные версии 308 уже приходится 20 процентов заказов, что внушает оптимизм по поводу вывода на рынок еще одного «зеленого» варианта. Помимо этого, решение оснащать модели сразу несколькими видами силовых агрегатов – ДВС, гибридными установками и электромоторами – оказалось «коммерчески успешным».