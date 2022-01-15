Привиться иностранной вакциной. Куда россияне едут за европейскими сертификатами и удается ли их получить?
Новогодние каникулы 2022 года сотни россиян решили потратить на получение вакцины от коронавируса, одобренной ВОЗ. Кто-то для защиты от ковида, кто-то - ради сертификата образца ЕС и возможности путешествовать свободнее. Авиакомпании даже пустили дополнительные рейсы в Хорватию, одну из самых популярных у "вакцинационных туристов" стран, а местные начали продавать желающим привиться услуги сопровождения. В теории все выглядело просто, но на практике оказалось, что в системе "прививочного туризма" масса подводных камней, а одна из лазеек закрылась для россиян прямо в разгар праздников. Русская служба Би-би-си разбиралась, как работает эта система и какие возможности вакцинироваться и получить сертификат все еще доступны россиянам.