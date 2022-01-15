Кубок мира: двоеборец Кристьян Ильвес стал лучшим в прыжках с трамплина

Ильвес прыгнул на 140 метров, заработал 145,8 балла и первым стартовал в лыжной гонке, которая проходит в эти минуты.

"Я сделал пять стабильных прыжков подряд. Я очень доволен", - сказал Ильвес телеканалу после первого этапа соревнований.

Вслед за эстонцем второе место досталось Рёте Ямамото из Японии (142,5 м; 145,5 балла), который стартует вторым после Ильвеса в лыжной гонке. Третье место занял австриец Йоханнес Лампартер (142 м; 143,6 балла).

В ходе предварительных соревнований в пятницу Ильвес прыгнул на 135,5 метра, набрал 137,1 балла и занял четвертое место, пишет ERR.

В минувшие выходные Ильвес также был лучшим в прыжках с трамплина на этапе кубка мира в итальянском Валь-ди-Фиемме. В итоге он занял на том этапе четвертое место.