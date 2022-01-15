Картина дня: дорожающая жизнь, героический поступок пассажирки автобуса и ЧЕ по фигурному катанию
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 января.
Туристические компании хотят, чтобы правительство отменило временные ограничения, вновь ввело использование экспресс-тестов и компенсировало компаниям рост цен на энергоносители. Читать далее...
Причиной является значительное повышение биржевой цены на электроэнергию, которая, по словам главы предприятия Андруса Альяса, ранее казалась более выгодной, чем фиксированная цена. Читать далее...
На фоне массовых разочарований, вызванных огромными счетами за электроэнергию и газ, цены на топливо для автотранспорта также подскочили до небывалых высот. В среду утром, например, цена 95-го бензина в крупных сетях заправок была зафиксирована на уровне 1,599 евро, что больше, чем когда-либо было в Эстонии. Читать далее...
В пятницу после полудня в Таллинне читатель Postimees стал свидетелем курьезного случая на дороге, когда городской автобус выкатился с остановки на бульваре Мере на перекресток без водителя. К счастью, в салоне автобуса находилась сообразительная 15-летняя Полина, которая и не позволила излишне самостоятельному автобусу подвергнуть опасности пассажиров и других участников дорожного движения. Читать далее...
Новогодние каникулы 2022 года сотни россиян решили потратить на получение вакцины от коронавируса, одобренной ВОЗ. Кто-то для защиты от ковида, кто-то - ради сертификата образца ЕС и возможности путешествовать свободнее. Читать далее...
Сегодня в ледовом холле «Тондираба» разыгрываются последние комплекты медалей: в произвольном парном катании и женском одиночном катании. Борьба ожидается нешуточной, фаворитами чемпионата считаются россияне, но пока им почти не удается собрать полные комплекты наград. Читать далее...
Партия реформ преподала на этой неделе мастер-класс «как не надо делать, когда ты у власти, а у народа кризис». Цены пробили потолок, политики постучались в прямо противоположном направлении. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9526 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2220. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...
Правительство и Департамент здоровья вводят существенные изменения в отношении тестирования на коронавирус. Читать далее...
Еврокомиссия ищет причины снижения поставок российского газа, МЭА видит связь между полупустыми газохранилищами в ЕС и конфликтом вокруг Украины. Возможны штрафы и новые законы. Читать далее...
Руководители местных самоуправлений обратились к премьер-министру Кае Каллас в связи с резким ростом цен на энергоносители. В своем обращении руководители местных самоуправлений, указывая на рост стоимости жизни в стране, просят разработать новые меры поддержки. Читать далее...
США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога. Читать далее...