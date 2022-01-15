Картина дня: дорожающая жизнь, героический поступок пассажирки автобуса и ЧЕ по фигурному катанию

Турфирмы - правительству: обращаемся к вам в полном отчаянии!

Туристические компании хотят, чтобы правительство отменило временные ограничения, вновь ввело использование экспресс-тестов и компенсировало компаниям рост цен на энергоносители. Читать далее...

Электросчет спа-отеля за декабрь составил 70 000 евро: урезать расходы еще больше уже невозможно

Причиной является значительное повышение биржевой цены на электроэнергию, которая, по словам главы предприятия Андруса Альяса, ранее казалась более выгодной, чем фиксированная цена. Читать далее...

На цены на топливо больно смотреть! И, судя по прогнозам, будет еще больнее

На фоне массовых разочарований, вызванных огромными счетами за электроэнергию и газ, цены на топливо для автотранспорта также подскочили до небывалых высот. В среду утром, например, цена 95-го бензина в крупных сетях заправок была зафиксирована на уровне 1,599 евро, что больше, чем когда-либо было в Эстонии. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Сбежавший от водителя автобус остановила 15-летняя девочка

В пятницу после полудня в Таллинне читатель Postimees стал свидетелем курьезного случая на дороге, когда городской автобус выкатился с остановки на бульваре Мере на перекресток без водителя. К счастью, в салоне автобуса находилась сообразительная 15-летняя Полина, которая и не позволила излишне самостоятельному автобусу подвергнуть опасности пассажиров и других участников дорожного движения. Читать далее...

Привиться иностранной вакциной. Куда россияне едут за европейскими сертификатами и удается ли их получить?

Новогодние каникулы 2022 года сотни россиян решили потратить на получение вакцины от коронавируса, одобренной ВОЗ. Кто-то для защиты от ковида, кто-то - ради сертификата образца ЕС и возможности путешествовать свободнее. Читать далее...

ЧЕ по фигурному катанию. Солен Мазинг и Евгений Гайдаенко вышли на лед первыми и получили 83,53 балла

Сегодня в ледовом холле «Тондираба» разыгрываются последние комплекты медалей: в произвольном парном катании и женском одиночном катании. Борьба ожидается нешуточной, фаворитами чемпионата считаются россияне, но пока им почти не удается собрать полные комплекты наград. Читать далее...

Лицо недели 〉 Как пробить потолок и дно одновременно

Партия реформ преподала на этой неделе мастер-класс «как не надо делать, когда ты у власти, а у народа кризис». Цены пробили потолок, политики постучались в прямо противоположном направлении. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 2220 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9526 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2220. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...

С понедельника ПЦР-тесты начнут исследовать не только на коронавирус

Правительство и Департамент здоровья вводят существенные изменения в отношении тестирования на коронавирус. Читать далее...

В Европе обвиняют Россию в дефиците газа и расследуют действия "Газпрома"

Еврокомиссия ищет причины снижения поставок российского газа, МЭА видит связь между полупустыми газохранилищами в ЕС и конфликтом вокруг Украины. Возможны штрафы и новые законы. Читать далее...

"Стоимость жизни быстро дорожает": Кылварт и другие руководители местных самоуправлений обратились к Кае Каллас

Руководители местных самоуправлений обратились к премьер-министру Кае Каллас в связи с резким ростом цен на энергоносители. В своем обращении руководители местных самоуправлений, указывая на рост стоимости жизни в стране, просят разработать новые меры поддержки. Читать далее...

США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией