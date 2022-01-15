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  • Двоеборец Кристьян Ильвес занял 2-е место на этапе КМ, повторив лучший результат в карьере

Двоеборец Кристьян Ильвес занял 2-е место на этапе КМ, повторив лучший результат в карьере

Kristjan Ilvese stiilinäide Klingenthalis. ФОТО: Flawia Krawczyk

Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес выиграл соревнования по прыжкам с трамплина на этапе кубка мира в немецком Клингентале, пишет Rus.ERR.

Ильвес, выигравший соревнования по прыжкам с трамплина с результатом 140 метров и 145,8 балла, первым вышел на трассу на 10-километровой лыжной гонки. Вслед за эстонцем второе место в прыжках занял Рёта Ямамото из Японии (142,5 м; 145,5 балла), третье - австриец Йоханнес Лампартер (142 м; 143,6 балла).

За километр до финиша гоночной дистанции Ильвес лидировал, но в итоге всё же уступил 0,3 секунды Лампартеру. Третье место занял Ямамото, отставший от победителя на 0,7 секунды.

Таким образом, Ильвес повторил лучший результат в своей карьере: в 2018 году он занял второе место на этапе кубка мира в японской Хакубе.

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