Двоеборец Кристьян Ильвес занял 2-е место на этапе КМ, повторив лучший результат в карьере

Ильвес, выигравший соревнования по прыжкам с трамплина с результатом 140 метров и 145,8 балла, первым вышел на трассу на 10-километровой лыжной гонки. Вслед за эстонцем второе место в прыжках занял Рёта Ямамото из Японии (142,5 м; 145,5 балла), третье - австриец Йоханнес Лампартер (142 м; 143,6 балла).

За километр до финиша гоночной дистанции Ильвес лидировал, но в итоге всё же уступил 0,3 секунды Лампартеру. Третье место занял Ямамото, отставший от победителя на 0,7 секунды.