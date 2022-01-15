Новые платежные терминалы SEB оснащены функцией проверки Covid-сертификата

Теперь предприятиям станет проще проверять цифровые сертификаты COVID-19 – с помощью платежного терминала с функцией сканирования COVID-сертификатов.

По данным SEB, за последние пять лет количество платежных терминалов, используемых бизнес-клиентами, увеличилось на 35%. При этом клиенты предпочитают мобильные и беспроводные платежные решения. Карл Оскар Хаак, коммерческий руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB: «В связи с пандемией все больше предприятий принимают оплату товаров и услуг с помощью платежных карточек. Для потребителей это означает удобство, для предприятий – скорость и эффективность операций, исключение фальшивых денег, отсутствие необходимости обучать персонал работе с наличностью и заниматься ее инвентаризацией».

Новый мобильный бесконтактный платежный терминал с сенсорным экраном взаимодействует с SIM-картой через мобильную сеть и беспроводное соединение (Wi-Fi) и может работать до двух дней на одной зарядке. А значит, эти платежные терминалы, в зависимости от потребностей пользователя, подойдут и для работы на одном месте, и для разъездов. Цветной сенсорный экран 5,5” HD, эргономичный дизайн, высокоскоростной принтер и сканер обеспечат скорость операций и комфорт для пользователя.