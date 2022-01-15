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Названы самые пунктуальные авиакомпании мира и Европы в 2021 году

Самолеты "Аэрофлота". Иллюстративное фото. ФОТО: Leonid Faerberg

Самыми пунктуальными крупными международными авиакомпаниями в 2021 году стали японские All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL) и российский «Аэрофлот», сообщает avianews.com.

Об этом говорится в отчете аналитической фирмы Cirium. Для его подготовки она проанализировала данные более 600 источников с актуальными данными о прибытии рейсов.

Согласно данным Cirium, ANA выполнила по расписанию 95% рейсов, JAL — 94,1%, «Аэрофлот» — 91,1%.

В 10-ку самых крупных пунктуальных авиаперевозчиков мира вошла еще одна российская авиакомпания S7 Airlines. Она заняла седьмое место с результатом 81% рейсов по расписанию.

В среднем крупнейшие мировые авиаперевозчики из ТОП-10 рейтинга выполняли без задержек 86,5% рейсов.

В Европе первое место занял испанский лоукостер Vueling с результатом 92,1% прибытий по расписанию. Далее следуют испанский региональный авиаперевозчик Iberia Express с показателем пунктуальности 91,8% и скандинавский лоукостер Norwegian Air Shuttle — 91,5%.

«Аэрофлот» в Европе оказался только на четвертом месте с результатом 91,1% рейсов по графику, а S7 Airlines даже не вошла в рейтинг ТОП-10 самый пунктуальных авиакомпаний Старого света.

Наихудший результат в десятке лидеров Европы по пунктуальности у новой итальянской государственной авиакомпании ITA Airways — 86%.

Средний результат у ТОП-10 самых пунктуальных авиакомпаний Европы — 89,6% прилетов по расписанию.

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