Названы самые пунктуальные авиакомпании мира и Европы в 2021 году

Об этом говорится в отчете аналитической фирмы Cirium. Для его подготовки она проанализировала данные более 600 источников с актуальными данными о прибытии рейсов.

Согласно данным Cirium, ANA выполнила по расписанию 95% рейсов, JAL — 94,1%, «Аэрофлот» — 91,1%.

В 10-ку самых крупных пунктуальных авиаперевозчиков мира вошла еще одна российская авиакомпания S7 Airlines. Она заняла седьмое место с результатом 81% рейсов по расписанию.

В среднем крупнейшие мировые авиаперевозчики из ТОП-10 рейтинга выполняли без задержек 86,5% рейсов.

В Европе первое место занял испанский лоукостер Vueling с результатом 92,1% прибытий по расписанию. Далее следуют испанский региональный авиаперевозчик Iberia Express с показателем пунктуальности 91,8% и скандинавский лоукостер Norwegian Air Shuttle — 91,5%.

«Аэрофлот» в Европе оказался только на четвертом месте с результатом 91,1% рейсов по графику, а S7 Airlines даже не вошла в рейтинг ТОП-10 самый пунктуальных авиакомпаний Старого света.

Наихудший результат в десятке лидеров Европы по пунктуальности у новой итальянской государственной авиакомпании ITA Airways — 86%.