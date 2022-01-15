КОРОНАОГРАНИЧЕНИЯ ⟩ Жителям Эстонии запретили летать через Гонконг

Китай продолжает борьбу с коронавирусом, и с 16 января по 15 февраля всем, кто в течение последнего 21 дня находится в «странах высокого риска», будет запрещено использовать аэропорт Гонконга для транзита.

В список «стран высокого риска» в настоящее время входят 152 страны от Албании до Зимбабве, в том числе Эстония. При этом люди из КНР и те, кто начал свой путь с Тайваня, могут находиться транзитом в аэропорту, но тайваньские граждане должны предварительно доказать свою инфекционную безопасность с помощью ПЦР-теста.

В допандемический период Гонконг был четвертым по важности аэропортом в Азии. В Гонконге по-прежнему базируется авиакомпания Cathay Pacific, финансовые убытки которой в 2020 году составили более 2,8 млрд долларов.