Власти Норвегии снимают часть ограничений

Принимая во внимание, что меньше людей госпитализируют, несмотря на рост числа инфекций, а также высокие показатели вакцинации, норвежские власти считают, что можно начинать постепенно ослаблять меры.

"Сейчас мы находимся в новой фазе пандемии. Мы знаем, что "Омикрон" вызывает менее серьезную заболеваемость и что вероятность госпитализации снижается", — сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.

Согласно новым правилам, детские сады и начальные школы больше не будут ограничивать количество детей в одном пространстве. Более того, дети и подростки теперь могут заниматься спортом на свежем воздухе без каких-либо ограничений. Взрослые также могут заниматься спортом на открытом воздухе, как обычно, а также общаться с другими людьми. Кроме того, стало известно, что в соответствии с новыми правилами взрослые смогут находиться в ресторанах и других питейных заведениях до 23:00, а правила карантина будут смягчены.

Правила въезда иностранных граждан и возвращающихся путешественников остаются прежними.

Все те, кто въезжает в Норвегию, должны зарегистрировать свой въезд в страну до поездки. Кроме того, все обязаны пройти тестирование по прибытии в Норвегию.

Помимо вышеупомянутых требований, Норвегия требует от тех, кто въезжает в страну, предъявить действительное свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении. Те, у кого нет ни одного из двух документов, также должны пройти тестирование перед отъездом из Норвегии.

Напротив, путешественники и лица, возвращающиеся из районов, на которые распространяется обязательство по карантину, но не имеющие справок о прививках или выздоровлении, должны соблюдать самоизоляцию.

"Путешественники из красных, темно-красных стран и регионов, а также стран и регионов за пределами Европейской экономической зоны (EEA), Швейцарии и Соединенного Королевства, как правило, будут находиться на карантине в течение десяти дней со дня прибытия в Норвегию", — говорится в заявлении властей.