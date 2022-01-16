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Все заложники, захваченные в синагоге города Колливилл в Техасе, освобождены. Человек, захвативший их и требовавший освободить пакистанку, осужденную за терроризм, убит.

"Специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили трех заложников. Подозреваемый убит", - сказал на брифинге вскоре после штурма начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.

Как сообщает телекомпания CNN, представитель ФБР Мэтт Десарно сказал на брифинге, что личность убитого уже установлена, но рассказать общественности, кто он, ФБР и полиция пока не могут.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на местных журналистов, что незадолго перед появлением этого твита губернатора на месте событий были слышны взрывы и выстрелы.

Осада синагоги и переговоры об освобождении заложников длились больше десяти часов.

Первым об освобождении заложников объявил губернатор Техаса Грег Эббот.

"Наши молитвы услышаны. Все заложники вышли, они живы и в безопасности", - написал губернатор в "Твиттере".

Захват заложников произошел утром в субботу во время службы, которая транслировалась в интернете в прямом эфире. После нападения трансляция прекратилась, однако те, кто за ней следил, успели услышать слова нападавшего о том, что он не хочет причинить кому-либо вреда, и, по всей вероятности, его ждет смерть.

Было также слышно, как он просит "позвать к телефону мою сестру".

В заложниках изначально оказались четыре человека, в том числе раввин. Позже, после шести часов переговоров, захвативший синагогу отпустил одного из них.

Вначале американский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил вещательной компании ABC News, что этот человек представился братом пакистанского нейрохирурга Аафии Сиддики, которая отбывает 86-летний тюремный срок по обвинению в убийстве американских военнослужащих и сотрудников ФБР в Афганистане.

Затем, однако, ABC News поговорила с адвокатом брата Сиддики, и тот сообщил, что его клиент сейчас находится в другом городе Техаса, Хьюстоне, о чем он проинформировал и полицию.

По данным американской прессы, захватчик требовал освободить Сиддики. Она сидит в тюрьме, которая расположена в районе техасского города Форт-Уэрт, который, как и Колливилль, входит в агломерацию Далласа.

Телеканал сообщал, что полиция и ФБР пока не знают, есть ли у злоумышленника оружие, и если есть, то какое; он, по некоторым данным, утверждает, что у него есть и взрывные устройства, но правдивы ли эти утверждения, тоже неясно.

Полиция направила на место происшествия специальные подразделения, местных жителей эвакуируют.

Мэр Далласа Эрик Джонсон сообщил в "Твиттере", что полиция на всякий случай усилила охрану всех синагог и других объектов в городе.