За сутки в Эстонии прибавилось 2394 зараженных, три человека скончались

По состоянию на утро 16 января, в больницах находится 280 пациентов с коронавирусом. Из них 207 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 164 человека не были вакцинированы (79,2%), а 43 (20,8%) прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались три человек с коронавирусом, все они не были вакцинированы: 63-летний мужчина, 72-летний мужчина и 77-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 134,6, а среди невакцинированных людей – 177,7 .

За сутки ввели 3282 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 323 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 342 621 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,9%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.