Задержка месячных после прививки от коронавируса? Правда или нет

Исследование, опубликованное недавно в медицинском журнале "Акушерство и гинекология" (Obstetrics & Gynecology), подтверждает существование феномена, который многие женщины наблюдали после вакцинации от COVID-19: менструация начиналась у них примерно на день позже, чем у участниц исследования, не делавших эту прививку, пишет Deutsche Welle.

Тем не менее повода волноваться нет: никакого другого влияния на менструальный цикл прививка от коронавируса не оказывает. Задержка месячных после нее минимальна, продолжительность кровотечения примерно та же, что и раньше, а наблюдаемые минимальные отклонения вскоре исчезают.

Исследование опровергает фейки

Главный автор исследования - врач Элисон Эдельман из Университета науки и здоровья в американском штате Орегон - называет результаты научной работы "очень успокаивающими". Она надеется, что теперь распространяемая в интернете ложная информация о сильных изменениях цикла или даже угрозе бесплодия будет опровергнута.

Во время исследования ученые проанализировали анонимные данные о менструальном цикле у женщин в возрасте от 18 до 45 лет, не пользующихся гормональными противозачаточными препаратами. Из 3959 женщин, чьи данные оценивали в работе, 2403 были привиты от коронавируса. Из их числа 55% получили вакцину BioNTech/Pfizer, 35% - Moderna и 7% - Johnson & Johnson. Какой вакциной были привиты оставшиеся 3% участниц, в кратком изложении результатов исследования не указано.

В контрольной группе были проанализированы данные 1556 не привитых от коронавируса женщин. Ученые сравнили данные по трем менструальным циклам, предшествовавшим вакцинации, с данными трех циклов после прививки или во время периода вакцинации. В группе непривитых женщин сравнивали данные шести следовавших друг за другом менструальных циклов.

С медицинской точки зрения изменения незначительны

Месячное кровотечение у женщин имеет индивидуальные особенности, однако его продолжительность обычно составляет от пяти до семи дней. Этот показатель связан с длиной менструального цикла, которая, как правило составляет 28 дней. Время между двумя кровотечениями - 21 день. Данный период, однако, меняется в течение жизни или под воздействием стресса.

По результатам исследования из США, после первой прививки от коронавируса менструальный цикл удлиняется в среднем на 0,64 дня, после второй прививки - на 0,79 дня.

Если прививка была сделана в начале фолликулярной фазы месячных, то есть в период между началом кровотечения и овуляцией, задержка в цикле бывает выражена наиболее явно. Судя по скорректированным моделям, у женщин, которые получили обе дозы вакцины в ходе одного и того же менструального цикла, его продолжительность увеличилась на два дня по сравнению с данными непривитых участниц исследования.

С медицинской точки зрения столь незначительное изменение длины менструального цикла не считается существенным. Всемирное объединение гинекологов оценивает изменения продолжительности менструального цикла, не превышающие восемь дней, как не выходящие за рамки нормы.

Стимуляция иммунной системы

Возможной причиной вышеназванных минимальных изменений продолжительности менструального цикла авторы исследования считают реакцию иммунной системы на стимулирующую ее вакцину - в первую очередь, на выработку так называемых цитокинов, представляющих собой малые белки, направляющие иммунный ответ организма.

Менструальный цикл регулируется гормонами гипоталамуса, гипофиза и яичников. Этот процесс готовит женский организм к принятию оплодотворенной яйцеклетки. Стимулированная вакцинацией иммунная система может оказывать кратковременное влияние на "ось", объединяющую гипоталамус, гипофиз и яичники.