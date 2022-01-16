Картина дня: эстонские миллиардеры, дефицит лыж и итоги ЧЕ по фигурному катанию
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 января.
В понедельник на заседании коалиционного совета Партия реформ и Центристская партия начнут искать решения проблемы роста цен на энергоносители. Читать далее...
В середине недели Bolt объявил, что привлечет 628 млн евро от инвесторов, что подняло стоимость компании до 7,4 млрд евро. Читать далее...
Хотя в последние дни за окном наблюдалась оттепель, еще не так давно на земле лежал густой снег, принося много радости любителям зимних видов спорта. К счастью, синоптики обещают, что снег этой зимой еще будет. Читать далее...
Произвольная программа ЧЕ по фигурному катанию завершилась сокрушительной победой россиянки Камилы Валиевой. На втором месте Анна Щербакова, на третьем - Александра Трусова. Читать далее...
В Таллинне, в ледовом холле «Тондираба», проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Limon.ee встретился с нашей известной фигуристкой, семикратной чемпионкой Эстонии Еленой Глебовой, которая поделилась своими впечатлениями об этом событии - и не только о нем. Читать далее...
Тренер по фигурному катанию, известная в прошлом спортсменка Анна Леванди считает, что россиянки демонстрируют космический уровень подготовки, а 8-е и 11-е место эстонских одиночниц на первенстве Европы – это шикарный результат. Читать далее...
Цунами обрушилось на Японию поздно вечером в субботу и ранним утром в воскресенье, сообщило японское метеорологическое управление через несколько часов после мощного извержения подводного вулкана в Тонга. Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что ударная волна вулкана распространилась и по Эстонии. Читать далее...
По данным службы погоды Эстонии, в понедельник крайне активный циклон пройдет над северной оконечностью Скандинавии в направлении Ладоги и захватит Эстонию, принеся с собой порывы ветра до 30 м/сек. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9227 тестов на коронавирус, из них положительных результатов выявлено 2394. Три человека скончались. Читать далее...
Центристская партия желает незамедлительно созвать Совет коалиции для обсуждения нового пакета мер для снижения рекордно больших расходов на электричество и теплоэнергию. Партия реформ считает тон заявлений центристов ультимативным. Читать далее...
Федеральный суд Австралии отказал сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в апелляции на решение аннулировать ему австралийскую визу. Читать далее...
На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне цены на топливо росли, а в Вильнюсе снизились. Читать далее...
Цена электроэнергии в зоне NordPool Spot Eesti завтра будет такой же, как и сегодня - 104,68 евро за мегаватт-час, или 10,47 цента за киловатт-час. В то же время завтрашняя минимальная цена будет на 88% ниже сегодняшней. Читать далее...