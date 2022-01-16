Картина дня: итоги ЧЕ по фигурному катанию, цунами и рост числа зараженных

Камила Валиева - чемпионка Европы! Серебро и бронза тоже у россиянок

Произвольная программа ЧЕ по фигурному катанию завершилась сокрушительной победой россиянки Камилы Валиевой. На втором месте Анна Щербакова, на третьем - Александра Трусова. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Елена Глебова о ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне: жалею, что в мое время не было четверных прыжков

В Таллинне, в ледовом холле «Тондираба», проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Limon.ee встретился с нашей известной фигуристкой, семикратной чемпионкой Эстонии Еленой Глебовой, которая поделилась своими впечатлениями об этом событии - и не только о нем. Читать далее...

Леванди: у нас шикарный результат – мы в Европе!

Тренер по фигурному катанию, известная в прошлом спортсменка Анна Леванди считает, что россиянки демонстрируют космический уровень подготовки, а 8-е и 11-е место эстонских одиночниц на первенстве Европы – это шикарный результат. Читать далее...

По Эстонии распространилась ударная волна извержения вулкана в Тонга, по всему миру предупреждают о цунами

Цунами обрушилось на Японию поздно вечером в субботу и ранним утром в воскресенье, сообщило японское метеорологическое управление через несколько часов после мощного извержения подводного вулкана в Тонга. Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что ударная волна вулкана распространилась и по Эстонии. Читать далее...

В понедельник на Эстонию обрушится жестокий шторм, потом наступит затишье

По данным службы погоды Эстонии, в понедельник крайне активный циклон пройдет над северной оконечностью Скандинавии в направлении Ладоги и захватит Эстонию, принеся с собой порывы ветра до 30 м/сек. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 2394 зараженных, три человека скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9227 тестов на коронавирус, из них положительных результатов выявлено 2394. Три человека скончались. Читать далее...

Оппозиция о мерах поддержки: правящие партии не в состоянии найти общий язык

Центристская партия желает незамедлительно созвать Совет коалиции для обсуждения нового пакета мер для снижения рекордно больших расходов на электричество и теплоэнергию. Партия реформ считает тон заявлений центристов ультимативным. Читать далее...

Суд решил депортировать Джоковича из Австралии

Федеральный суд Австралии отказал сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в апелляции на решение аннулировать ему австралийскую визу. Читать далее...

В Берлине пройдет акция "Возвращение" в поддержку Навального

Акция "Возвращение" в поддержку Навального пройдет в Берлине к годовщине его прилета в Россию из Германии. Аналогичные мероприятия запланированы в десятках городов мира. Читать далее...

Цены на топливо в Таллинне и Риге выросли, в Вильнюсе - снизились

На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне цены на топливо росли, а в Вильнюсе снизились. Читать далее...

Время стирки? В ночь на понедельник электроэнергия будет стоить 1 цент за киловатт-час