Правящий союз в понедельник обсудит компенсацию цен на энергию

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур заявил, что поиск решения нельзя откладывать. «Если на стол выносится решение, за которое выступают обе стороны, его обязательно нужно обсуждать, потому что каждое решение имеет финансовые последствия и эти финансовые последствия необходимо оценивать», — сказал Певкур, добавив, что люди уже получили счета за декабрь и недалеко то время, когда придут счета за январь.