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Правящий союз в понедельник обсудит компенсацию цен на энергию

Кая Каллас и Юри Ратас ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В понедельник на заседании коалиционного совета Партия реформ и Центристская партия начнут искать решения проблемы роста цен на энергоносители, пишет Postimees.

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур заявил, что поиск решения нельзя откладывать. «Если на стол выносится решение, за которое выступают обе стороны, его обязательно нужно обсуждать, потому что каждое решение имеет финансовые последствия и эти финансовые последствия необходимо оценивать», — сказал Певкур, добавив, что люди уже получили счета за декабрь и недалеко то время, когда придут счета за январь.

Поскольку председателя Центристской партии Юри Ратаса в понедельник не будет в Эстонии, он надеется договориться о позициях обсуждения с премьер-министром Каей Каллас в воскресенье.

По словам Каи Каллас, консультации ведутся постоянно.

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