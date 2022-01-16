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В Дании ослабляют ограничения, введенные из-за COVID-19

Дания ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Власти Дании, несмотря на распространение в стране штамма коронавируса "омикрон", отменили ряд ограничений, введенных ранее для сдерживания вируса.

Так, кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей.

Ограниченное число болельщиков снова допустят на соревнования, проходящие как в помещениях, так и на свежем воздухе. Гостей обязуют носить маски, а также предоставлять свидетельства - о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или об отрицательном результате тестов на коронавирус.

Планируется, что правительство продолжит смягчение ограничений 31 января.

Ранее на этой неделе глава Минздрава Дании Магнус Хойнике заверял, что правительство внимательно следит за ходом пандемии и не стало бы поддерживать решение об отмене ряда ограничений без четкой позиции по этому вопросу экспертов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 1 млн человек, свыше 3,4 тыс. заболевших скончались.

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