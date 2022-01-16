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Власти Алма-Аты подсчитали число погибших в городе в ходе беспорядков

Магазин электроники после беспорядков в Алма-Ате. ФОТО: PAVEL MIKHEYEV

В Алма-Ате во время массовых беспорядков погибли 149 человек. Об этом сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов на брифинге в воскресенье.

Среди погибших - 11 представители правоохранительных органов, уточнил он.

В Алма-Ате после массовых беспорядков заведено и расследуются 405 уголовных дел, 249 участников преступлений арестованы, сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев.

Как сообщалось ранее, всего по республике в ходе беспорядков погибли 225 человек, среди них 19 представителей правоохранительных органов. Возбуждены 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам.

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