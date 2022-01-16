В Австрии вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет
В Австрии в феврале вступит в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Прививать будут всех граждан страны старше 18 лет. Об этом сообщает австрийское издание PULS 24.
В Австрии в феврале вступит в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Прививать будут всех граждан страны старше 18 лет. Об этом сообщает австрийское издание PULS 24.
"С начала февраля в Австрии будет действовать обязательная вакцинация от коронавируса", - отмечает издание.
Вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. На первом этапе штрафовать за отказ от прививки не будет. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро. Тюремный срок законопроектом не предусмотрен.
С апреля начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.
Исключение из обязательной вакцинации составляют граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям. В случае с переболевшими инфекцией исключение действует в течение 180 дней после положительного теста.
Напомним, в конце декабря прошлого года Национальный совет по вакцинации Австрии из-за распространения штамма "Омикрон" предложил вводить четвертую дозу препарата от коронавируса.