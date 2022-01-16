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В Австрии вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет

Koroonapiirangute vastane meeldeavaldus Viinis. ФОТО:

В Австрии в феврале вступит в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Прививать будут всех граждан страны старше 18 лет. Об этом сообщает австрийское издание PULS 24.

"С начала февраля в Австрии будет действовать обязательная вакцинация от коронавируса", - отмечает издание.

Вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. На первом этапе штрафовать за отказ от прививки не будет. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро. Тюремный срок законопроектом не предусмотрен.

С апреля начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.

Исключение из обязательной вакцинации составляют граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям. В случае с переболевшими инфекцией исключение действует в течение 180 дней после положительного теста.

Напомним, в конце декабря прошлого года Национальный совет по вакцинации Австрии из-за распространения штамма "Омикрон" предложил вводить четвертую дозу препарата от коронавируса.

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