Конкуренция за титул самого богатого человека в Эстонии резко обострилась

Поскольку к тому же дню акция Wise упала до 6 064 фунтов стерлингов, ценность Wise упала до 6,2 миллиарда фунтов стерлингов, или 7,4 миллиарда евро. В какой-то момент стоимость двух компаний, основанных эстонцами, была равна.

Привлечение денег компанией Bolt также привело к появлению третьего эстонского миллиардера. Маркусу Виллигу, основателю и генеральному директору компании, принадлежат 18,89% акций Bolt, таким образом, его доля составляет 1,4 млрд евро.

Цена акций Wise выросла в пятницу на Лондонской фондовой бирже до 6,454 фунтов стерлингов, в результате чего стоимость компании составила 6,6 млрд фунтов стерлингов, или 7,9 млрд евро. Доля Кристо Кяэрманна, управляющего компанией и крупнейшего акционера, составляет 1,44 миллиарда евро.

Состояние соучредителя Wise Таавета Хинрикуса составляет 724 миллиона евро. Правда, Хинрикус продавал акции Wise с момента листинга компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно документам, представленным на фондовую биржу, он продал 4,3 миллиона акций на предварительном аукционе по цене 8 фунтов стерлингов за акцию, в результате чего сумма сделки составила 34,5 миллиона фунтов стерлингов или 41,4 миллиона евро.

Кроме того, 22 октября Хинрикус продал 10 миллионов акций Wise по цене 8,15 миллиона фунтов стерлингов на общую сумму 81,5 миллиона фунтов стерлингов или 97,8 миллиона евро.

Но, как говорится в рекламе телемагазинов, это еще не все. Инвестиционная компания Хинрикуса Notorius также владеет 2,24% акций Bolt стоимостью 468 млн евро. Кроме того, на конец 2020 года на балансе Notorius значились денежные средства и финансовые вложения в размере 95,6 млн евро.

Таким образом, стоимость активов Хинрикуса сегодня составляет примерно 1,43 млн евро. Кроме того, он инвестировал в более чем 100 стартапов, что еще больше увеличивает стоимость его активов.

Следовательно, стоимость активов трех эстонских миллиардеров более или менее одинакова: активы Кристо Кяэрманна, Таавета Хинрикуса и Маркуса Виллига оцениваются примерно в 1,4 миллиарда евро.

Конечно, их активы разного качества. У Таавета Хинрикуса - самые ликвидные активы, или деньги, которые он, как известно, активно инвестирует.

Активы Кристо Кяэрманна (и в меньшей степени Хинрикуса)представляют собой акции Wise, которые имеют меньшую ликвидность. Если они захотят продать небольшую долю в Wise, особых проблем возникнуть не должно, но им придется найти контрагента для передачи более крупной доли.

Вложения Хиндрикуса и Виллигу в Bolt — самые неликвидные. На самом деле стоимость их активов скорее теоретическая, полученная в результате перерасчета приобретения.